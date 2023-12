realme GT5 Pro: elevate prestazioni e super fotocamera

realme ha presentato ufficialmente il GT5 Pro, lo smartphone più potente della serie GT, che si distingue sia in termini di prestazioni che di capacità di imaging, grazie alla nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e al primo obiettivo periscopico del settore con sensore Sony IMX890. Presenta, inoltre, diverse nuove funzionalità, tra cui spiccano l'avanzato sistema di raffreddamento, il display con luminosità fino a 4.500nit, la ricarica superveloce e la batteria di lunga durata.

Potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

realme GT5 Pro è basato sulla nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, la più potente su smartphone Android. Rispetto alla versione precedente, offre prestazioni della CPU migliorate del 30%, della GPU migliori del 25% e un'efficienza energetica migliorata del 40%.

Per sfruttare al meglio il processore Snapdragon 8 Gen 3, realme GT5 Pro è dotato di un avanzato sistema di raffreddamento con la più ampia camera di vapore del settore. Inoltre, realme GT5 Pro introduce il Geek Performance Panel 2.0 che consente agli utenti di personalizzare la frequenza della CPU.

Fotocamere con sensori Sony

Realme GT5 Pro è dotato del sensore Sony LYT-808 da 50 MP, con una dimensione di 1/1,4 pollici e un'apertura ultra-large con F/1,69. Questo sensore promette ottime foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per offrire agli utenti un'esperienza il più possibile completa, realme GT5 Pro è dotato anche di un teleobiettivo Sony IMX890 da 50 MP.

Display super luminoso

Realme e BOE hanno collaborato per realizzare uno schermo che raggiunge il picco di luminosità più alto del settore, pari a 4.500 nit. Il display ha un rapporto schermo/corpo del 94,20%, frequenza di aggiornamento intelligente da 0,5 Hz a 144 Hz, tecnologia per la protezione degli occhi ed è in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori.

realme GT5 Pro è il primo smartphone nel settore ad introdurre lo sblocco rapido utilizzando il palmo della mano: quando il display è disattivato, sarà sufficiente aprire il palmo della mano e avvicinarlo allo schermo per accenderlo e sbloccarlo rapidamente. E’ anche dotato di un sistema di controllo dei gesti basato su 12 movimenti gestiti dall’intelligenza artificiale, per offrire nuovi modi di interagire con lo smartphone.

Design, batteria e sistema operativo

realme GT5 Pro è disponibile in tre colori: Red Rock, Bright Moon e Starry Night. Il dorso di Red Rock e Bright Moon è realizzato in nano-pelle, testata oltre 500.000 volte per resistere all'usura, per una sensazione piacevole al tatto. La versione Starry Night presenta, invece, un rivestimento in vetro con tecnologia AG glass.

Non dimentichiamo la batteria da 5.400 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica rapida wireless da 50 W, ed impermeabilità e resistenza alla polvere con certificazione IP64.

Infine citiamo anche il sistema operativo Android 14 con interfaccia personalizzata realmeUI 5.0

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete del nuovo realme GT5 Pro

- Display: AMOLED 6,78" 2780x1264, refresh rate fino 144Hz, campionamento tocco 2.160Hz, rapporto schermo-scocca 94,2%, contrasto 5.000.000:1, luminosità picco 4.500nit, DCI-P3 100%

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

- Ram: 12/16GB di RAM LPDDR5X

- Storage: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0

- Connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, USB-C, GPS

- Audio: Dolby Atmos, speaker stereo, Hi-Res/Dolby

- Fotocamera anteriore: 32MP IMX615, FOV 90°, f/2,45, 1/2,74"

- Fotocamere posteriori: principale da 50MP LYT-808, 23mm eq., FOV 85°, f/1,69, 1/1,4"; 50MP tele periscopica, IMX890, 65mm eq., FOV 36,4°, f/2,6, 1/1,56"; 8MP ultra grandangolare, IMX355, FOV 112°, 16mm eq., f/2,2, 1/4"

- Batteria: 5.400mAh, ricarica 100W cablata, 50W wireless

- Dimensioni e peso: 161,72x75,06x9,23 mm per 218 g (pelle) / 224 g (vetro)

- Sistema operativo: realmeUI 5.0 basato su Android 14

Al momento non sono noti prezzo e disponibilità per il mercato italiano.