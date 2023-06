Blackview BV9200: completo smartphone super resistente a meno di 300 euro

Gli smartphone “rugged” sono una particolare categoria di cellulari sempre più apprezzata dagli utenti. Cellulari progettati per resistere ad urti, cadute e al contatto con liquidi e polvere. Prodotti che vantano una scocca rinforzata con parti in gomma, plastica e metallo ed in grado di sopportare anche lunghe immersioni in acqua e temperature estreme.

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Blackview BV9200. Si tratta di un completo smartphone super resistente di fascia media. Modello dotato di display da 6,6 pollici, fotocamera principale da 50 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless e memoria di 256 GB.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Blackview BV9200.

Design e confezione

Il BV9200 adotta il tipico design degli smartphone rugged: una scocca rinforzata con elementi in gomma e metallo, linee tese e viti a vista. Smartphone disponibile in tre diverse colorazioni con particolari in nero, verde o arancione.

Cellulare impermeabile fino a 1,5 m per 30 minuti e resistente ad urti e cadute da 1,2 m. Modello utilizzabile anche con i guanti, in grado di sopportare temperature estreme e con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Per quanto riguarda i vari comandi, iniziamo dal lato destro dove troviamo i pulsanti per la gestione del volume e dell’alimentazione con integrato il sensore per il riconoscimento delle impronte (veloce e preciso).

A sinistra è, invece, presente lo slot per le due Nano Sim e per una Micro SD fino ad 1 TB ed un pulsante personalizzabile dall’utente, utile ad esempio per l’apertura rapida di app o della torcia.

Non dimentichiamo la USB Type-C in basso protetta da uno sportellino in gomma. Qui troviamo anche uno dei due speaker stereo, con il secondo altoparlante posizionato nella parte alta dello smartphone.

Passiamo ora al posteriore dove troviamo l’apertura per un laccetto, le 3 fotocamere ed il flash inserito all’interno di un unico elemento rettangolare. Qui troviamo anche un led RGB utile per ricevere informazioni visive sulla ricarica della batteria, su messaggi, notifiche, e chiamate in entrata. Led attivabile anche a ritmo di musica.

All’anteriore è, invece, stata inserita una camera all’interno di un inutile notch viste le elevate dimensioni delle cornici attorno allo schermo, protetto da una pellicola preapplicata in fabbrica.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 174,45 x 81,8 x 13,6 mm, con un peso di ben 310 gr.

Infine la confezione che include un caricabatterie rapido fino a 66W ed un cavo USB-C.

Caratteristiche tecniche

Blackview BV9200 vanta un ampio display da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e adatto anche per i videogiochi. Buona la dotazione di memoria con 8 GB di Ram e storage da 256 GB. La Ram, può, inoltre, essere incrementata virtualmente fino 14 GB, sfruttando lo storage del cellulare.

Tra le varie caratteristiche tecniche ricordiamo anche la ricarica rapida e wireless della batteria, l’audio stereo sviluppato in collaborazione con Harman che include varie modalità (musica, film, ecc) e la fotocamera principale Samsung da 50 MP.

Di seguito le specifiche complete del Blackview BV9200:

- Display: LCD, IPS, da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), 400 PPI, frequenza di aggiornamento di 60-90-120 Hz, protezione in vetro Corning Gorilla Glass 5, luminosità massima 480 nit, certificazione TÜV Low Blue Light

- Processore: Mediatek Helio G96, octa core con frequenza massima di 2 GHz, GPU Mali G57 MC2 e raffreddamento a tre strati in rame, silicone e grafite

- Memoria: 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1, espandibile fino ad 1 TB.

- Fotocamere posteriori: principale da 50MP Samsung + grandangolo-macro da 8 MP + sensore di profondità da 0,3 MP

- Fotocamera frontale: 16 MP

- Connettività: 5G, Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C, speaker stereo

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 66 W, wireless fino a 30 W e inversa a 5 W

- Sistema operativo: Android 12 con interfaccia Doke OS 3.1

- Colori: nero, verde, arancione

Analisi del software

Il Blackview BV9200 utilizza Android 12 (patch di sicurezza di marzo 2023), personalizzato con Doke OS 3.1. Sistema operativo con interfaccia originale di Google, quasi interamente in italiano, ma con numerosi errori di traduzione.

Blackview ha aggiunto varie funzioni tra cui le modalità “Bambino” e “Gioco”; la prima limita l’accesso a determinate app, mentre la seconda blocca notifiche e chiamate. Troviamo, inoltre, l'utility “Attrezzi” che include varie app come bussola e goniometro, l’app “Salute”, con contapassi, ed un software in grado di bloccare varie app, utile per rimanere concentrati, ad esempio, durante lo studio.

Passiamo al software per la gestione delle fotocamere, sviluppato in collaborazione con ArcSoft. Tra le varie funzioni presenti ricordiamo le modalità Notte, Macro, Panoramica, Bianco e Nero, Manuale, Ritratto e HDR.

Prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell'esperienza d’uso quotidiana; il BV9200 garantisce prestazioni abbastanza buone, con qualche rallentamento nelle app e nei giochi più pesanti. Proseguiamo con lo schermo principale, dai colori naturali, ma con una luminosità non elevatissima. Buona l’autonomia, con la batteria che garantisce un giorno di utilizzo molto intenso e 2 con un uso più attento.

Per quanto riguarda le prestazioni delle fotocamere, di giorno si ottengono foto con una qualità abbastanza buona. Analoga valutazione per i video, in 2K, e per i selfie. Sufficiente la qualità delle foto di notte e del grandangolo.

Discreto l’audio della capsula auricolare, degli speaker e del microfono. Giudizio sufficiente sull’ergonomia, con un peso di ben 310 gr. Abbastanza buona la qualità costruttiva.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo del Blackview BV9200 acquistabile sul sito dell’azienda a 299 euro e su Amazon a 297 euro.

