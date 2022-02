Recensione Doogee V20: un completo e resistente smartphone con super autonomia e visione notturna

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento di provare il nuovissimo Doogee V20. Si tratta di un completo smartphone “rugged”, resistente, quindi, ad urti, cadute e all’immersione in acqua.

Un modello dalle interessanti caratteristiche tecniche, con ampio schermo AMOLED, una generosa batteria ed una sezione fotografica con sensore da 64 MP e camera per la visione notturna.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Doogee V20.

Doogee V20: analisi del design

Il V20 si presenta con il tipico design degli smartphone rugged: una scocca rinforzata con elementi in gomma e metallo, linee tese e viti a vista.

Il Doogee V20 è disponibile in 3 varianti: le versioni “knight black” (modello in prova) e “wine red” (con elementi laterali in rosso) presentano una finitura posteriore che ricorda la fibra di carbonio, mentre la variante “phantom grey” adotta un retro opaco di colore grigio.

Cellulare super resistente, certificato IP68 / IP69K / MIL-STD-810G, in grado di sopportare cadute da 1,8 metri di altezza e immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Smartphone che non teme, inoltre, sabbia, sporco e temperature estreme.

Per quanto riguarda i vari comandi, iniziamo dal lato sinistro dove troviamo lo slot per le due nano Sim (una delle quali sostituibile con una Micro SD) ed un pulsante personalizzabile dall’utente. Comando che consente l’avvio di app, l’invio di SOS, l’attivazione della torcia e altre funzioni.

Il lato destro ospita, invece, i comandi per il volume e quello di alimentazione che integra anche il sensore per il riconoscimento delle impronte, preciso e veloce; sensore utilizzabile anche per altre funzioni come rispondere alle chiamate.

Proseguiamo con il lato inferiore che ospita una USB-C, protetta da uno sportellino in gomma, e lo speaker mono.

Passiamo al posteriore dove troviamo tre fotocamere: il sensore principale da 64 MP, un grandangolo da 8 MP ed una camera per la visione notturna da 20 MP.

Lato posteriore che si distingue per la presenza di un piccolo display LCD touch da 1,05 pollici utile per consultare notifiche, ora, monitorare l'autonomia e gestire musica e chiamate. Display con interfaccia personalizzabile dall’utente e che si attiva automaticamente con lo smartphone a faccia in giù o manualmente tramite doppio tap.

All’anteriore troviamo un led di notifica, con la fotocamera frontale inserita all’interno di un inutile foro nel display, viste le elevatissime dimensioni delle cornici attorno allo schermo protetto da una pellicola pre applicata. Fotocamera che consente anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale, veloce e abbastanza preciso.

Non dimentichiamo la confezione che include una seconda pellicola protettiva, un alimentatore da 33W, con relativo cavo USB ed un ulteriore cavo USB-A femmina / USB-C.

Concludiamo con le dimensioni pari a 170,5 x 81,2 x 14 mm ed il peso di 296 grammi.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche del Doogee V20:

-Display: AMOLED Samsung da 6,39 pollici Full HD+ e LCD da 1,05 pollici

-CPU: Mediatek Dimensity 700 Octa Core a 2,2GHz

-Memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 2.2

-Fotocamere posteriori: principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP e 20 MP per la visione notturna

-Fotocamera anteriore: 16 MP

-Connettività: Dual Sim 5G, NFC, WiFi ac, Bluetooth 5.1, GPS, Radio Fm

-Batteria: da 6.000 mAh con ricarica rapida (33W) e wireless (15 W).

Analisi del software

A bordo del Doogee V20 troviamo il sistema operativo Android 11, con aggiornamenti di sicurezza di dicembre 2021. Sistema operativo dotato della classica interfaccia di Android con app drawer (non attivo di default), feed di Google News accessibile tramite uno swipe verso destra e gesture attivabili in sostituzione dei classici comandi alla base dello schermo.

Interfaccia in italiano che presenta, purtroppo, numerosi errori di traduzione.

Doogee ha, inoltre, aggiunto lo Spazio Bambini che consente l’accesso solo a determinate app, il Centro di Sicurezza per l'ottimizzazione software del cellulare e la Modalità Gioco che migliora le prestazioni in ambito gaming.

Proseguiamo con l’interfaccia semplificata per anziani e utenti poco esperti e non mancano app tipiche dei rugged come la livella e la bussola.

Ricordiamo, inoltre, la modalità ad una sola mano ed una ricca sezione dedicata alle impostazioni (un po’ disordinata).

Concludiamo con il software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzioni come HDR, time-lapse, lettura QR, modalità manuale, bellezza e notturna, filtri in tempo reale, riconoscimento automatico delle scene e altro ancora.

Prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell'esperienza d’uso quotidiana; Il V20 è uno smartphone resistente e ben costruito, con buone prestazioni generali ed un'interfaccia fluida e veloce. Analoga valutazione per i social e per i giochi.

Discreto lo schermo con neri ovviamente assoluti, ma con colori troppo accesi e una luminosità non elevatissima. Proseguiamo con lo speaker mono, potente, ma di bassa qualità. Discreto l’audio della capsula auricolare e il microfono.

Davvero ottima l’autonomia, con la batteria che garantisce 2 giorni di utilizzo intenso e 3 con un uso più attento.

Per quanto riguarda le prestazioni delle fotocamere, di giorno si ottengono foto di qualità discreta. Analoga valutazione per i video, fino a 2K, e per i selfie. Bassa la qualità delle foto di notte.

Sufficienti le performance della camera per la visione notturna, che consente di scattare foto e riprendere video in bianco e nero anche in ambienti completamente bui. Sensore che utilizza la stessa tecnologia delle telecamere di videosorveglianza, sfruttando un illuminatore ad infrarossi posizionato sul lato posteriore dello smartphone, vicino al flash.

Infine giudizio sufficiente sull’ergonomia a causa del peso davvero elevato.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo del Doogee V20 acquistabile da oggi a 335 euro.

Il V20 sarà disponibile prossimamente anche su Amazon.