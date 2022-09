Recensione iPhone 14 Pro Max: novità, caratteristiche e prezzo

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo iPhone 14 Pro Max.

Smartphone con interessanti novità, dalle eccellenti prestazioni e con un'ottima qualità costruttiva.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovissimo iPhone 14 Pro Max.

Design

iPhone 14 Pro Max si presenta con linee molto simili al precedente modello. Un raffinato design in acciaio chirurgico inossidabile su lati e vetro all’anteriore e al posteriore. Rispetto al 13 Pro Max, il nuovo modello è solo 0,1 mm più corto e 0,5 mm più stretto, con lo spessore incrementato di circa 0,3 mm. Identico e abbastanza elevato il peso, pari a 240 gr, con il posteriore che ospita il blocco fotocamere dalle generose dimensioni. Non dimentichiamo la resistenza della scocca ad acqua e polvere, con certificazione IP68.

Novità per i colori; le tre tinte classiche, Oro, Bianca e Nera, sono state riviste; ad esempio la versione Nera siderale in prova risulta molto più scura rispetto al modello dello scorso anno. Inoltre sul 14 Pro e Max arriva la nuovissima ed elegante colorazione Viola.

Dynamic Island

Il display di iPhone 14 Pro Max presenta importanti aggiornamenti tecnici e di design. Al posto del notch (la famosa gobba-tacca sul lato superiore dello schermo) troviamo la nuova Dynamic Island: due fori nel display per fotocamera anteriore e sensori per il Face ID, circondati da una sezione del display nera, interattiva e dalle innovative funzioni.

Questa isola, a forma di pillola e dalle generose dimensioni, offre nuovi modi di interagire con iPhone, modificandosi in tempo reale per mostrare avvisi importanti, attività in corso e altro ancora. Ad esempio, eventuali attività in background come Mappe, Spotify o il timer rimangono visibili all’interno della Dynamic Island, con la possibilità di interagire con le nuove e curate animazioni; basterà un tap e la pressione sullo schermo. La Dynamic Island rimane sempre attiva e non ostacola la vista degli altri contenuti della schermata.

In definitiva, la Dynamic island rappresenta un’innovativa soluzione per nascondere i generosi fori nel display; area dinamica utilizzata da molte funzioni (anche da due app contemporaneamente) come gestione del volume, informazioni di sistema, chiamate in arrivo, Face ID, Apple Pay, connessione accessori e altro ancora. Inoltre è già supportata da diverse app di terze parti come Amazon Music e prossimamente verrà sfruttata per altre funzionalità come gli aggiornamenti sui risultati sportivi.

Display

Passiamo ora all’analisi del display OLED LTPO Super Retina XDR, che conserva la risoluzione del modello precedente (2796 x 1290 pixel e 460ppi), ma ora con una luminosità incrementa fino a 2.000 nits, che rende lo schermo del’iPhone 14 Pro Max ben visibile anche sotto la luce del Sole. Migliorata anche la luminosità in HDR.

Pannello LTPO in grado di variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento passando da 1 a 120 Hz. Soluzione che aumenta la frequenza in modo intelligente quando hai bisogno di elevate prestazioni grafiche (ad esempio nei giochi compatibili) e la riduce per farti risparmiare batteria, fino a 1 Hz, nelle immagini statiche.

Schermo dalle eccellenti prestazioni, dai colori naturali, protetto dal resistente vetro Ceramic Shield.

Schermata di blocco personalizzabile e Always on display

Con iOS 16 debutta la schermata di blocco personalizzabile dall’utente, con la possibilità di aggiungere anche vari widget (meteo, batteria, news, ecc).

Grazie alla tecnologia LTPO ad 1 Hz e alla gestione tramite il processore dedicato, su iPhone 14 Pro e Max arriva anche l’always on display: la schermata di blocco rimane sempre attiva e ben visibile, ma ad una ridotta luminosità, mostrando tutti i suoi elementi, sfondo compreso.

Lo schermo si disattiverà completamente solo quando si verificano alcune condizioni, ad esempio: l’iPhone è collocato a faccia in giù o si trova in tasca o in una borsa; quando è attiva la modalità “Risparmio energetico”; non si utilizza l’iPhone da un po’ di tempo (il dispositivo impara gli schemi di attività dell’utente); l’iPhone identifica l’allontanamento dell’utente tramite Apple Watch.

Ricordiamo, infine, che l’always on display riduce l’autonomia dell'iPhone 14 Pro Max di circa il 15%. Nuova funzione, ovviamente, disattivabile dall'utente.

Processore, prestazioni, memoria e connettività

Il processore dell'iPhone 14 Pro Max è il nuovo A16 Bionic. Un SoC con prestazioni leggermente migliorate rispetto al vecchio modello, non apprezzabili nell'utilizzo quotidiano; i benchmark rilevano, infatti, un incremento del 15% lato CPU e del 10% per la GPU.

Migliorata, infine, la dispersione del calore grazie al nuovo sistema di raffreddamento.

L’A16 Bionic consente eccellenti performance a 360 gradi, compresi i giochi più pesanti, con uno smartphone sempre veloce e reattivo.

Passiamo alla memoria interna con 4 versioni disponibili: 128/256/512GB, 1TB. Infine la connettività che include Nano Sim + eSIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC e porta lightning (peccato per l'assenza della USB Type-C).

Fotocamere

Oltre alla Dynamic Island, su iPhone 14 Pro Max arrivano anche importanti aggiornamenti al comparto fotocamere. Sul nuovo smartphone di Apple debutta un nuovo sensore principale che passa da 12 a 48 MP, abbinato ad una lente con apertura f/1.78 e lunghezza focale equivalente di 24 mm. Con l’impostazione standard, iPhone 14 Pro Max scatta ancora foto a 12 MP sfruttando la tecnologia Pixel Binning che fonde, virtualmente, 4 pixel in 1 per catturare più luce e ottenere migliori scatti in condizioni di scarsa luminosità. Per realizzare foto a 48 MP è necessario attivare la modalità ProRaw che consente di ottenere immagini più dettagliate, non compresse in JPEG, con dimensioni decisamente maggiori.

Inoltre la nuova fotocamera principale introduce lo zoom 2x, “virtuale”. Non viene, infatti, utilizzato un teleobiettivo dedicato, ma solo la porzione centrale da 12 MP del sensore principale (4000x3000 pixel), per ottenere un'immagine ingrandita senza sostanziali perdite di qualità.

Il sistema di fotocamere del 14 Pro Max include anche un nuovo ultra-grandangolo da 12MP con pixel da 1,4 µm ed una migliorata funzione di fotografia macro. Ricordiamo anche il teleobiettivo da 12 MP, ora con zoom ottico 3x. Aggiornata anche la fotocamera frontale con apertura ƒ/1.9, ora dotata di autofocus.

Proseguiamo con il Photonic Engine, un avanzato sistema di elaborazione delle immagini, basato su algoritmi di fotografia computazionale ed evoluzione del Deep Fusion. Il Photonic Engine migliora le prestazioni di tutte le fotocamere applicando la tecnologia Deep Fusion all’inizio del processo di imaging per raggiungere un elevato livello di dettaglio e ottenere colori più fedeli.

Su iPhone 14 Pro Max arriva anche la nuova modalità Azione che consente di girare video stabili anche in movimento grazie alle funzioni che regolano forti tremolii, movimenti e vibrazioni. Modalità utile nelle situazioni davvero concitate e che ricorda un’action cam, ma con una risoluzione massima disponibile di 2.8k a 60 fps. Proseguiamo ricordando la Modalità Cinema (con sfocatura dello sfondo), ora disponibile in 4K a 30 fps e 4K a 24 fps, ed il nuovo flash.

Analizziamo ora le prestazioni della completa sezione fotografica. Iniziamo dal nuovo sensore in grado di realizzare ottime foto in ogni condizione di utilizzo. Eccellenti le immagini di giorno, dettagliate e dai colori naturali. Precisa la messa a fuoco, utile lo zoom 2X e la modalità Azione. Giudizio molto positivo anche in condizioni di ridotta luminosità, con convincenti scatti dai colori naturali.

Analoga valutazione per gli altri due sensori con un’elevata qualità di giorno che scende solo leggermente di notte. Positiva anche la valutazione sulla camera frontale, ora dotata di un utile autofocus.

Eccellenti, infine, i video fino a 4K a 60fps, con un’ottima stabilizzazione, dettagliati e dai colori naturali.

In definitiva, rispetto al modello dello scorso anno, si nota un leggero incremento della qualità del sensore principale, in grado di realizzare scatti con un maggior dettaglio e dai colori un po’ più naturali, soprattutto in modalità ProRaw. Molto simili le prestazioni dei sensori secondari.

Autonomia, confezione, rilevamento incidenti e connessione satellitare

Analizziamo ora la batteria dell’iPhone 14 Pro Max da 4.233 mAh, che consente un’ottima autonomia, in grado di farci arrivare sempre a fine giornata anche con un utilizzo intenso del cellulare e 5 ore circa di schermo attivo. Peccato per la ricarica rapida limitata a 20 W (50% in 35 minuti) e per l’assenza della USB-C.

Proseguiamo con la confezione che include solo il cavo Lightning. Citiamo anche la funzione per rilevare incidenti d’auto di grave entità ed in grado di far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona è incosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone. Rilevamento incidenti può operare in sinergia con Apple Watch.

Con la gamma di iPhone 14 fa il suo debutto in USA e Canada anche la funzione SOS emergenze via satellite. Quando non c’è copertura della rete cellulare o Wi-Fi, le antenne dello smartphone possono connettersi direttamente ad un satellite e contattare i servizi di emergenza via messaggio. Purtroppo nella versione europea dell’iPhone 14 sono assenti le antenne satellitari. Attualmente non ci sono, quindi, informazioni sull’arrivo di questo servizio in Italia.

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica del nuovo iPhone 14 Pro Max:

- Schermo: Super Retina XDR 6,7" OLED 2796x1290, 460 ppi con Dynamic Island, always-on, tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo da 1 a 120Hz, HDR, contrasto 2.000.000:1; luminosità max 1.000nit, picco (HDR) 1.600 nits, picco all'esterno 2.000 nits

- Processore: A16 Bionic a 6-core, GPU a 5-core, Neural Engine con 16-core

- Memoria interna: 128/256/512GB, 1TB

- Fotocamere posteriori: principale da 48MP, f/1,78, 24mm, lenti a 7 elementi;

ultra grandangolare a 12 MP, f/2,2, 13mm, FOV 120°, lenti a 6 elementi; tele a 12MP con zoom 3x, f/2,8, 77mm, lenti a 6 elementi

- Fotocamere anteriore: 12MP, f/1,9, AF

- Connettività: Nano Sim + eSIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC e porta lightning

- Batteria: da 4323 mAh, MagSafe con ricarica wireless fino a 15W, ricarica rapida a 20 W

- Dimensioni e peso: 160,7x77,6x7,85 mm, per 240g

- Sistema operativo: iOS 16.02

Accessori

Insieme all’iPhone 14 Pro Max, Apple ci ha fornito anche due utili accessori: la custodia MagSafe in pelle e il Portafoglio MagSafe.

Iniziamo dalla custodia di ottima qualità realizzata in pelle pregiata, con bordi rialzati per la protezione di schermo e fotocamere ed interno morbido in microfibra per non graffiare il cellulare. Custodia compatibile con MagSafe, disponibile in vari colori e acquistabile a 69 euro. Le cover per iPhone 13 Pro Max non sono compatibili con il nuovo 14 Pro Max.

Passiamo al portafoglio, realizzato in ottima pelle, ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. Accessorio compatibile con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, puoi ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta. Si aggancia al retro dell’iPhone grazie ai potenti magneti integrati o può essere fissato anche sopra una custodia MagSafe. Portafoglio disponibile in vari colori e acquistabile a 69 euro.

Considerazioni finali e prezzo

In definitiva l'iPhone 14 Pro Max è un eccellente smartphone dalle elevatissime prestazioni. Giudizio assolutamente positivo sullo schermo e sulla completa sezione fotografica. Buona l’autonomia e ottima la qualità costruttiva. Analoga valutazione sul comparto telefonico-audio, con potenti speaker stereo. Discreta l’ergonomia a causa del grande schermo da 6,7”, con un peso di ben 240 gr.

Per quanto riguarda le novità più importanti rispetto al modello precedente, ricordiamo l’utile ed innovativa Dynamic Island e la fotocamera principale da 48 MP, con le nuove modalità 2x e Azione.

Non dimentichiamo iOS 16 disponile anche per i precedenti modelli. Sistema operativo che oltre alla schermata di sblocco personalizzabile introduce nuove funzioni come la percentuale della batteria nell'icona in alto a destra, la vibrazione nella tastiera e la possibilità di scontornare con un tocco figure presenti in foto e video.

Concludiamo con il prezzo dell’iPhone 14 Pro Max acquistabile a partire da 1.489 euro.

Il più compatto iPhone 14 Pro con schermo da 6,1” e identiche caratteristiche è, invece, acquistabile a partire da 1.339 euro.

Scopri di più su Amazon.it (acquistabili anche a rate):

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max