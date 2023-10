Recensione iPhone 15 Plus: pregi e difetti del nuovo smartphone di Apple

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo iPhone 15 Plus.

Smartphone con interessanti novità, dalle eccellenti prestazioni e con un'ottima qualità costruttiva.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovissimo iPhone 15 Plus.

Design e confezione

iPhone 15 Plus si presenta con il tradizionale design Apple, ma con vari aggiornamenti stilistici. Iniziamo dal retro realizzato con una nuova tecnica che infonde il colore nel vetro, ora rinforzato. Lato posteriore realizzato in nuove colorazioni opache che non trattengono le impronte. Oltre al classico nero, il nuovo iPhone 15 Plus è anche disponibile in rosa, giallo, verde e blu. Si tratta di tinte particolarmente tenui, con la versione in prova blu dotata di un retro quasi bianco. Non dimentichiamo le fotocamere posteriori sporgenti ed inserite all’interno di un elemento in vetro lucido.

Passiamo all’anteriore dove troviamo uno schermo sempre da 6,7”, ma ora dotato della Dynamic Island. Proseguiamo con il nuovo profilo laterale leggermente smussato, sempre realizzato in alluminio di grado aerospaziale con finitura opaca. Inalterata la disposizione dei tasti. Infine ricordiamo il debutto della USB-C con lo stesso colore dello smartphone e che sostituisce la porta di ricarica Lightning.

Non manca la resistenza della scocca ad acqua e polvere, con certificazione IP68. Infine le dimensioni, quasi identiche al modello dello scorso anno e pari a: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm, con un peso di 201g. Concludiamo con la confezione, completamente in cartone, con all’interno un cavo cordato USB-C / USB-C.

Display

Il display da 6,7" di iPhone 15 Plus presenta importanti aggiornamenti tecnici. Al posto del notch (la famosa gobba-tacca sul lato superiore dello schermo) presente sul vecchio modello, troviamo la Dynamic Island introdotta sui modelli Pro dello scorso anno: due fori nel display per fotocamera anteriore e sensori per il Face ID, circondati da una sezione del display nera, interattiva e con diverse funzioni.

Questa isola, a forma di pillola e dalle generose dimensioni, offre vari modi di interagire con iPhone, modificandosi in tempo reale per mostrare avvisi importanti, attività in corso e altro ancora. Ad esempio, eventuali app in background come Mappe, Musica o il timer rimangono visibili all’interno della Dynamic Island, con la possibilità di interagire con le varie animazioni; basterà un tap e la pressione sullo schermo. L’utente, grazie all’integrazione con le app di terze parti, può anche ricevere aggiornamenti in tempo reale sui servizi di food delivery o di car sharing, sui risultati delle partite, sugli itinerari di viaggio e tanto altro. La Dynamic Island rimane sempre attiva e non ostacola la vista degli altri contenuti della schermata.

Il livello di luminosità HDR del display OLED Super Retina XDR (2796×1290 pixel a 460 ppi, con Ceramic Shield) ora arriva fino a 1.600 nit. E nelle giornate di sole, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2.000 nit, il doppio rispetto alla generazione precedente.

Display, purtroppo, con refresh rate fisso a 60Hz, quindi più lento di quello del 14 Pro e del 15 Pro e senza Always On Display.

Ricordiamo, infine, che il modello Plus si distingue dall’iPhone 15 standard per la presenza di uno schermo più grande da 6,7 pollici, mentre la versione base utilizza un display da 6,1 pollici.

Processore, memoria e connettività con USB Type-C

Sul nuovo iPhone 15 Plus arriva il potente processore A16 Bionic già presente su iPhone 14 Pro e Pro Max. Processore con due high-performance core, quattro high-efficiency core e GPU a 5 core.

Passiamo alla memoria interna con 3 versioni disponibili: 128/256/512GB. Infine la connettività che include Nano Sim + eSIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB Type-C. Questa porta, introdotta su pressioni dell’Unione europea, sostituisce il connettore proprietario Lightning, ospita un’uscita video in 4K/60 fps e permette di ricaricare anche un altro iPhone o un dispositivo compatibile. Porta nella versione 2.0, con una velocità di trasferimento dati molto inferiore rispetto ai modelli Pro (circa 1/20).

Ricordiamo anche il Collegamento satellitare di emergenza e il Rilevamento incidenti, introdotti lo scorso anno, e la ricarica della batteria a 20 W e wireless a 7,5/15 W.

A bordo di iPhone 15 Plus troviamo anche il chip Ultra Wideband di seconda generazione. Due iPhone dotati di questi chip possono ora connettersi con una portata 3 volte superiore rispetto a prima. Questo permette un nuovo modo di utilizzare “Posizione precisa” per “Trova i miei amici”: gli utenti iPhone 15 possono condividere la propria posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla.

Fotocamere

iPhone 15 Plus vanta un nuovo sensore principale da 48 MP, 26 mm equivalente, sempre stabilizzato otticamente e con apertura ƒ/1.6. Camera di qualità leggermente inferiore rispetto a quella dei modelli Pro. La fotocamera principale offre agli utenti una nuova risoluzione di 24 MP standard che si affianca all’opzione da 12 MP. Soluzioni che, sfruttando la tecnologia Pixel Binning, sono in grado di fondere, virtualmente, 2 o 4 pixel in 1 per catturare più luce e ottenere migliori scatti in condizioni di scarsa luminosità. Per realizzare foto a 48 MP è necessario attivare la modalità HFIF Max che consente di ottenere immagini più dettagliate. Assente, la modalità Pro Raw, non compressa presente sui modelli Pro.

Inoltre, grazie all’integrazione tra hardware e software, arriva un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x. Si tratta di uno zoom digitale: non viene, infatti, utilizzato un teleobiettivo dedicato, ma solo la porzione centrale del sensore principale, per ottenere un'immagine ingrandita senza sostanziali perdite di qualità.

Novità anche per i Ritratti. Se l’utente inquadra una persona, un cane o un gatto, o se fa tap per mettere a fuoco, iPhone cattura in automatico le informazioni sulla profondità, consentendo di trasformare le foto in ritratti con sfondo sfocato in un secondo momento nell’app Foto su iPhone, iPad o Mac. Per un maggiore controllo creativo, è possibile regolare il punto focale anche dopo lo scatto.





Infine ricordiamo i video fino al 4K a 60fps da tutti i sensori. Invariate la seconda camera grandangolare ed il sensore frontale da 12 MP.

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica del nuovo iPhone 15 Plus:

- Display: Super Retina XDR OLED a 60 Hz, 6,7″, risoluzione 1290 x 2796 pixel, luminosità 1600 nit, luminosità di picco 2000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione in Ceramic Shield Glass

- Processor: Apple A16 Bionic (4 nm) con CPU hexa-core e GPU a cinque core

- Memoria RAM: 6 GB (LPDDR5)

- Spazio di archiviazione: 128, 256 o 512 GB

- Fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP (f/1.6) con Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS, zoom 2x; sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120°

- Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 MP (f/1.9) con PDAF e sensore 3D

- Audio: stereo (doppio speaker)

- Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM o Dual eSIM), 5G/4G/3G/2G

- Connettività: WiFi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C 2.0 (con uscita video), UWB (2nd gen)

- Batteria: Li-Ion da 4.422 mAh; supporto alla ricarica rapida cablata a 20W, supporto alla ricarica wireless a 15 W (MagSafe), supporto alla ricarica wireless a 7,5 W (Qi)

- Sistema operativo: iOS 17

iOS 17

A bordo di iPhone 15 Plus troviamo il nuovo sistema operativo iOS 17 (qui la nostra analisi completa). Di seguito le principali novità:

- L’app Telefono è stata aggiornata con la funzione “Poster di contatto”, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano, e “Segreteria in diretta”, che sfrutta la potenza del chip A16 Bionic per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria; è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

- Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e “Tutto bene”, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione sani e salvi.

- NameDrop offre un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via AirDrop; ora è anche possibile continuare a inviare file di grandi dimensioni via Internet se ci si allontana.

- StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni pensate per essere visibili a distanza quando iPhone è di lato e in carica. Con il supporto per le attività in tempo reale, Siri, le chiamate in arrivo e le notifiche più grandi, StandBy è la soluzione ideale quando si posiziona il dispositivo sulla scrivania, sul comodino o sul piano della cucina.

- I widget interattivi sulla schermata Home, sulla schermata di blocco e in StandBy consentono di compiere azioni con un semplice tap, così è più facile completare una lista di cose da fare o riprodurre e mettere in pausa un brano direttamente dal widget.

- Safari offre un livello di protezione superiore per “Navigazione privata” e introduce i profili, che aiutano a separare gli argomenti della navigazione, per esempio tra lavoro e vita privata.

Accessori

Insieme all’iPhone 15 Plus, Apple ci ha fornito anche due utili accessori: la custodia MagSafe in silicone e il Portafoglio MagSafe nel nuovo tessuto FineWoven.

Iniziamo dalla custodia di ottima qualità realizzata in silicone, con bordi rialzati per la protezione di schermo e fotocamere ed interno morbido in microfibra per non graffiare il cellulare. Custodia compatibile con MagSafe, disponibile in vari colori e acquistabile a 59 euro.

Passiamo al portafoglio realizzato nel nuovo tessuto FineWoven che sostituisce il cuoio: un materiale elegante, soffice al tatto, ma un po' delicato. Questo tessuto è composto al 68% da materiali riciclati e genera una quantità di emissioni di gas serra nettamente inferiore rispetto al cuoio. Il Portafoglio MagSafe è ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. Accessorio compatibile con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, puoi ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta. Si aggancia al retro dell’iPhone grazie ai potenti magneti integrati o può essere fissato anche sopra una custodia MagSafe. Portafoglio disponibile in vari colori e acquistabile a 69 euro.

Esperienza d’uso e considerazioni finali

In definitiva l'iPhone 15 Plus è un eccellente smartphone dalle elevatissime prestazioni. L’A16 Bionic consente eccellenti performance a 360 gradi con uno smartphone sempre veloce e reattivo.

Giudizio positivo sullo schermo, dall'elevata luminosità e dai colori naturali, ma con un'importante caratteristica negativa: il refresh bloccato a 60 Hz. Tecnologia ormai obsoleta e presente solo sugli smartphone Android di fascia bassa. Lo schermo a 60 Hz è uno dei più grandi difetti di questo smartphone: un aggiornamento più rapido dello schermo, ad esempio a 120 Hz del gamma Pro, avrebbe consentito di eliminare le piccole scie visibili su iPhone 15 Plus quando si scorre rapidamente la rubrica o una pagina web. Inoltre questo schermo non è particolarmente adatto ai videogiochi più concitati. Peccato anche per l’assenza dell’utile Always On Display.

Analizziamo ora le prestazioni della sezione fotografica. Iniziamo dal nuovo sensore in grado di realizzare ottime foto in ogni condizione di utilizzo. Eccellenti le immagini di giorno, dettagliate e dai colori naturali. Precisa la messa a fuoco ed utile lo zoom 2x, con prestazioni non molto lontane da quelle di un vero teleobiettivo. Giudizio molto positivo anche in condizioni di ridotta luminosità, con convincenti scatti dai colori naturali.

Molto buona la valutazione sul grandangolo con un’elevata qualità di giorno che scende solo leggermente di notte. Positiva anche la valutazione sulla camera frontale. Sensori, purtroppo, identici al modello dello scorso anno.

Eccellenti i video fino a 4K a 60fps, con un’ottima stabilizzazione, dettagliati e dai colori naturali.

In definitiva, rispetto al modello dello scorso anno, si nota un incremento della qualità del sensore principale, in grado di realizzare scatti con un maggior dettaglio e dai colori un po’ più naturali.

Completa la connettività, peccato per l’assenza del WIFI 6e di ultima generazione. Ottima la qualità costruttiva. Analoga valutazione sul comparto telefonico-audio, con potenti speaker stereo.

Analizziamo ora la batteria dell’iPhone 15 Plus, che consente un’elevata autonomia, in grado di farci arrivare sempre a fine giornata anche con un utilizzo intenso del cellulare e con 7 ore di schermo acceso. Con un uso un po’ più attento si arriva anche a due giorni di autonomia. Peccato per la ricarica rapida limitata a 20 W, altro importante difetto di questo smartphone.

Discreta l’ergonomia a causa del grande schermo da 6,7”, con un peso di ben 201 gr. Ergonomia migliore del fratello maggiore Pro Max, più spesso e pesante.

Infine alcune considerazioni finali. iPhone 15 Plus si distingue dal modello dello scorso anno per vari aspetti; ricordiamo in particolare la Dynamic Island, la nuova fotocamera principale e la versatile USB Type-C.

Consigliamo, quindi, l'acquisto di questo smartphone a chi possiede un iPhone 14 Plus, o un modello inferiore. Consigliabile anche il passaggio da un iPhone 13 Pro Max o da uno smartphone precedente.

Inoltre iPhone 15 Plus si avvicina molto al 15 Pro Max che può però vantare un comparto fotografico più completo, un processore più potente adatto in particolare ai prossimi videogiochi derivati dal mondo console, un display più veloce ed una scocca in titanio.

Prezzo

iPhone 15 Plus è acquistabile a partire da 1.129 euro con prezzi leggermente inferiori allo scorso anno.

