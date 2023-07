Recensione Nothing Phone (2): ottimo smartphone con retro trasparente e interfaccia Led posteriore

Dopo la recensione delle Ear (2), torniamo oggi ad occuparci di Nothing con la prova del nuovissimo Phone (2). Secondo smartphone dell’azienda creata da Carl Pei, fondatore di OnePlus. Nothing ha sede a Londra e riunisce numerosi investitori famosi, come il co-fondatore di Twitch Kevin Lin, il CEO di Reddit Steve Huffman e lo YouTuber Casey Neistat.

Nothing Phone (2) vanta un hardware decisamente più potente rispetto al modello dello scorso anno e un aggiornamento dell’iconico design del retro trasparente, con interfaccia a Led.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Nothing Phone (2).

Design e confezione

Il Phone (2) conserva l’originale design del posteriore introdotto sul modello dello scorso anno, con limitati aggiornamenti tecnici e stilistici. Iniziamo dalle linee più pulite e curate degli elementi in plastica che coprono l’hardware interno dello smartphone. Sotto al vetro trasparente troviamo anche l’originale interfaccia Glyph, formata da 11 segmenti Led (5 sul vecchio modello), con 33 zone controllabili singolarmente. Anche su questo modello è stato mantenuto il sistema di ricarica wireless, anche inversa (utile per caricare cuffie compatibili posizionate sul retro dello smartphone), presente al centro del posteriore.

Retro che ospita anche due camere che sporgono leggermente dalla scocca ed un led rosso che segnala la registrazione dei video.

Ricordiamo anche la sottile curvatura presente sulla cornice posteriore ed il profilo laterale in alluminio, ora leggermente più sottile; aggiornamenti che migliorano l’ergonomia dello smartphone. Sul lato destro troviamo il pulsante di alimentazione, con il bilanciere del volume presente su quello sinistro. Non dimentichiamo la porta USB-C in basso; lato inferiore che ospita anche il carrellino per le due Sim e il secondo speaker (capsula auricolare utilizzabile anche come altoparlante).

Passiamo al frontale con il display che passa da 6,55 a 6,7 pollici, dotato di cornici simmetriche più sottili rispetto al Phone (1). Ricordiamo anche il foro per la camera anteriore ora in posizione centrale e non più nell’angolo in alto a sinistra.

Novità anche per le colorazioni, con la versione bianca ora affiancata dalla variante in grigio che sostituisce quella nera disponibile per il Phone (1). Smartphone che cresce nelle dimensioni complessive (162,1 x 76,4 x 8.6 mm) e nel peso pari a 201,2 g.

Per quanto riguarda i materiali, ricordiamo il telaio in alluminio riciclato al 100%, l’80% dei componenti in plastica del telefono realizzati con materiali bio o riciclati post-consumo e la confezione in cartone dall'originale design, priva di elementi in plastica.

Al suo interno troviamo un cavo USB e l’accessorio per l'espulsione del carrello delle Sim, entrambi con elementi trasparenti che ricordano il design del Phone (2).

Interfaccia Glyph

L’interfaccia Glyph (Glifo in italiano) è un esclusivo sistema luminoso presente sul retro del Nothing Phone (2), composto da Led bianchi suddivisi in 11 elementi dalle diverse forme e con 33 zone controllabili singolarmente. L’interfaccia Glyph rappresenta un innovativo modo di comunicare con l'utente ed è stata ideata per ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo.

Numerose ed utili le funzioni dell’interfaccia:

- Chiamate: è possibile attivare l’interfaccia Glifo quando riceviamo una chiamata. Inoltre è possibile associare un contatto ad una suoneria e ad un unico schema luminoso dei Led Glifo. Sono disponibili di default 10 diverse suonerie, con un sound decisamente fantascientifico, da abbinare a 10 schemi luminosi. Grazie a questa soluzione, è possibile sapere chi ci sta chiamando anche in modalità silenziosa, semplicemente osservando il retro del Nothing Phone (2). Sul nuovo modello arriva anche il Glyph Composer che permette all'utente di creare nuove suonerie accompagnate da originali combinazioni luminose.

- Notifiche: è possibile associare un particolare schema luminoso ed una suoneria ad una notifica proveniente da una determinata app. E' così possibile distinguere, ad esempio, una notifica di WhatsApp da una mail semplicemente osservando il retro dello smartphone. Inoltre è possibile mantenere attiva l’interfaccia Glifo finché la notifica non viene letta o chiusa.

- Funzione “Passa a Glyph”: attiva notifiche silenziose e solo luminose posizionando il Phone (2) con l’interfaccia Glyph rivolta verso l’alto.

- Altre funzionalità: è possibile attivare il Led alla base dello smartphone per monitorare la ricarica della batteria e per visualizzare l’attivazione di Google Assistant. Inoltre il Led centrale si accende quando è attiva la ricarica wireless inversa. Infine i Led dell’interfaccia Glyph possono essere utilizzati in alternativa al flash.

- Nuove funzioni: sul Phone (2) è anche possibile monitorare il livello del volume dello smartphone osservando l'interfaccia Glyph. Arriva anche un timer e l’integrazione con app e servizi di partner esterni; ad esempio, tramite l’interfaccia Glyph sarà possibile monitorare un ordine online o l’arrivo di un autista Uber, senza dover attivare lo schermo del Phone (2).

L’interfaccia Glyph può essere gestita tramite il menù dedicato presente nelle impostazioni del Nothing Phone (2). Interfaccia disattivabile dall’utente, anche in determinati orari e con illuminazione automatica o regolabile.

Caratteristiche tecniche

Il Phone (2) monta un hardware decisamente più potente rispetto al modello dello scorso anno. Si passa, infatti, dal processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G+ al Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, top di gamma del 2022. Cresce anche la memoria che arriva a 512 GB (256 nel precedente smartphone). Migliora la fotocamera principale sempre da 50 MP, mentre cresce la risoluzione del sensore frontale che passa da 16 a 32 MP. Viene, inoltre, leggermente incrementata la capacità della batteria. Nuovo anche lo schermo più ampio, luminoso e dalla maggiore risoluzione.

Di seguito le caratteristiche complete del Nothing Phone (2):

- Schermo: 6,7'' OLED LTPO, flessibile, 2412x1080, 1-120Hz, HDR10+, 10 bit, 1.000 nit (1600 nit di picco), Gorilla Glass, touch sampling rate a 240Hz, sensore impronte integrato

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm con GPU Adreno 730

- RAM: 8 / 12 GB LPDDR5

- Memoria: 128 / 256 / 512 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP Sony IMX890 (f/1.88, stabilizzazione OIS e EIS, 24 mm, video 4K a 60 fps); grandangolo da 50 MP Samsung JN1 (f/2.2, FOV 114°, macro 4 cm, EIS)

- Fotocamera anteriore: 32 megapixel Sony IMX615, f/2.45, video 1080p a 60 fps

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

- Batteria: 4.700 mAh con ricarica rapida PD 3.0 a 45 Watt, ricarica wireless Qi (15 Watt) ed inversa (5 Watt).

- Certificazione resistenza polvere e liquidi: IP54

Analisi del software

A bordo del Nothing Phone (2) troviamo il sistema operativo Android 13 (patch di sicurezza di giugno) personalizzato con l’interfaccia Nothing OS 2.0: chiara ed essenziale, in bianco e nero e con piccoli elementi in rosso. Interfaccia praticamente stock, con limitate personalizzazioni e senza inutili app preinstallate. Ricordiamo in particolare gli ottimi e completi widget realizzati da Nothing, le cartelle personalizzabili e la sezione dedicata all’interfaccia Glyph analizzata in precedenza.

Troviamo, inoltre, la modalità Gioco che migliora l’esperienza di gaming ottimizzando le prestazioni dello smartphone, bloccando anche chiamate e notifiche.

Citiamo, infine, la funzione sperimentale "Collegati a Tesla” che consente di monitorare alcuni parametri dell'auto.

Nothing garantisce 3 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e 4 per le patch di sicurezza.

Proseguiamo con il software, curato ed intuitivo, per la gestione delle fotocamere con numerose modalità disponibili: slow-motion, ritratto (verticale), timelapse, panoramica, macro, manuale, notturna e documenti. Non mancano, inoltre, HDR e riconoscimento intelligente della scena, l’opzione per foto e video in movimento e lo scanner per codici QR. Citiamo, infine, l’opzione per gli scatti a 12 o 50 MP e gli avanzati algoritmi per la cattura delle foto utili per migliorare gli scatti di notte, in HDR e con soggetti in movimento.

Prestazioni

Il nostro giudizio sul Nothing Phone (2) è in generale positivo. Dal punto di vista estetico, il nuovo modello non presenta significative novità, con piccoli e riusciti aggiornamenti stilistici. Smartphone con un’originale ed utile interfaccia Led al posteriore, ora dotata di un maggior numero di sezioni e con nuove funzionalità.

Passiamo al processore, ora decisamente più potente, che consente eccellenti prestazioni nelle app e nei videogiochi, con un’interfaccia utente sempre veloce e reattiva.

Giudizio positivo anche sullo schermo, ad elevato refresh rate, dalla buona luminosità e con colori naturali regolabili dall’utente. Veloci e precisi gli sblocchi tramite il riconoscimento del viso e con il sensore delle impronte integrato nello schermo.

Buona l'autonomia, con la batteria in grado di garantire un giorno di utilizzo abbastanza intenso.

Proseguiamo con il comparto fotografico. Molto buone le foto dalla fotocamera principale con scatti dettagliati e dai colori naturali. Giudizio positivo anche sulle foto in condizioni di ridotta luminosità, con un’efficace modalità notturna. Buone le performance del grandangolo e della camera frontale. Analoga valutazione sullo zoom digitale 2-10X effettuato con la camera principale, ritagliando una porzione dell’immagine. Giudizio positivo anche sui video, ben stabilizzati.

Analoga valutazione per l’ergonomia, con un peso un po' elevato. Ottima la qualità costruttiva. Peccato per il retro che tende a trattenere le impronte; posteriore che risulta, inoltre, molto caldo anche senza stressare lo smartphone. Nessun problema riguardo la connettività. Positiva la valutazione sul comparto audio, con speaker stereo di buona qualità.

Prezzi e disponibilità

Nothing Phone (2) è disponibile nelle colorazioni bianco e grigio con tre diversi modelli tra cui scegliere:

- 8GB RAM + 128 GB: 679,90 euro

- 12GB RAM + 256 GB: 729,90 euro

- 12GB RAM + 512 GB: 849,90 euro

Nothing Phone (2) è acquistabile sul sito ufficiale nothing.tech, nei WindTre Store e prossimamente anche su Amazon