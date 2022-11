Recensione Oukitel WP19: smartphone super resistente e dall'eccellente autonomia

Gli smartphone ?rugged?, sono una particolare categoria di cellulari progettati per resistere senza problemi ad acqua, urti e cadute. Telefonini che non temono sporco, polvere, sabbia ed in grado di sopportare anche temperature estreme.

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo WP19 di Oukitel; una delle aziende più note nel mondo degli smartphone rugged che offre un?ampia gamma di device super resistenti e per tutte le tasche.

Il nuovo WP19 è uno smartphone dalle complete caratteristiche che si distingue per l?enorme batteria da ben 21.000 mAh e per la camera Sony dedicata alla visione notturna.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo WP19 di Oukitel.

Design e confezione

L?Oukitel WP19 è uno smartphone che non passa certo inosservato a causa delle sue dimensioni, con uno spessore di ben 27 mm, un'altezza di 179 mm ed una larghezza di 84 mm. Smartphone, inoltre, dal peso decisamente elevato, pari a 570 gr. La causa di queste misure estreme è l'enorme batteria integrata da ben 21.000 mAh.

Il WP19 adotta il tipico design degli smartphone rugged con linee aggressive, una resistente scocca, protezioni in gomma e in metallo e viti a vista. Scocca che ospita un display forato per la camera frontale; una soluzione tecnica che poteva essere evitata viste le ampie cornici presenti attorno al display.

Per quanto riguarda i vari comandi, sul lato destro sono presenti il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione con integrato il sensore per le impronte veloce e preciso. Analoga valutazione per il riconoscimento facciale. Sul lato sinistro troviamo, invece, un pulsante con funzione SOS, in grado anche di avviare app scelte dall?utente, e lo slot per le due nano Sim e per l?espansione di memoria.

Passiamo al lato inferiore dove è stata inserita la USB-Type-C ed il jack delle cuffie, protetti da uno sportellino in gomma che evita l?ingresso di acqua e sporco.

Proseguiamo con il retro dotato di rivestimento che ricorda la pelle. Qui troviamo anche lo speaker ed un passacinghia nella parte bassa. Infine le fotocamere ospitate all?interno di un generoso elemento circolare, circondato da una fascia in metallo.

Cellulare super resistente, certificato IP68 / IP69K / MIL-STD-810G, in grado di sopportare cadute da 1,5 metri di altezza e immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Smartphone che non teme, inoltre, sabbia e sporco.

Non dimentichiamo la confezione che include un alimentatore da 33W ed un cavo USB-C.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete dell?Oukitel WP19:

- Display: da 6,78?, IPS, Full HD+ (2460 x 1080) fino a 90 Hz e con pellicola pre-applicata

- Processore: Mediatek Helio G95 MTK6785 U octa core

- Memoria: 8GB di RAM, storage da 256GB (UFS 2.1), espandibile tramite MicroSD fino a 512 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 64MP Samsung + macro da 2 MP + sensore Sony da 20 MP per la visione notturna (FOV 124°)

- Fotocamera anteriore: 16 MP

- Connettività: 4G, Dual SIM, WiFI ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, GPS, NFC, radio FM, jack da 3,5mm

- Batteria: 21.000 mAh con funzione power bank per la ricarica di altri dispositivi

Analisi del software

A bordo del WP19 troviamo il sistema operativo Android 12, con aggiornamenti di sicurezza di luglio 2022. Sistema operativo, praticamente stock, con limitate personalizzazioni da parte di Oukitel. Non manca, quindi, il feed di Google News accessibile tramite uno swipe verso destra e gesture attivabili in sostituzione dei classici comandi alla base dello schermo.

Oukitel ha, inoltre, aggiunto la ?toolbag?, una cassetta degli attrezzi che ospita varie app come la bussola e il goniometro. Ricordiamo anche la modalità ?Extreme? con interfaccia semplificata e a bassissimo consumo energetico.

Concludiamo con il software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzioni come HDR, modalità notturna e professionale, time-lapse e slow motion. Ricordiamo, infine, la modalità subacquea che consente di scattare foto e registrare video utilizzando i pulsanti fisici dello smartphone.

Prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell'esperienza d?uso quotidiana; Il WP19 è uno smartphone resistente e ben costruito, con un'interfaccia fluida e veloce e prestazioni generali abbastanza buone (social, navigazione internet e giochi). Discreto lo schermo dai colori naturali, ma con una luminosità non molto elevata e angoli di visione ridotti. Proseguiamo con lo speaker mono, potente, ma di bassa qualità. Discreto l?audio della capsula auricolare e il microfono.

Davvero ottima l?autonomia, con la batteria che garantisce 4 giorni di utilizzo intenso e 5 con un uso più attento. Per quanto riguarda le prestazioni delle fotocamere, di giorno si ottengono foto di qualità discreta. Analoga valutazione per i video, fino a 4K, e per i selfie. Bassa la qualità delle foto di notte. Inutile la macro da soli 2 MP.

Discrete le performance della camera per la visione notturna, che consente di scattare foto e riprendere video in bianco e nero anche in ambienti completamente bui. Sensore che utilizza la stessa tecnologia delle telecamere di videosorveglianza, sfruttando un illuminatore ad infrarossi posizionato sul lato posteriore dello smartphone.

Giudizio insufficiente sull?ergonomia a causa del peso e dello spessore davvero elevati. Segnaliamo, infine, l?incompatibilità dello smartphone con Netflix e alcune voci dei menù in inglese.



Concludiamo la nostra recensione con il prezzo dell?Oukitel WP19 acquistabile su Amazon in offerta lampo 424 euro, con uno sconto del 15%.

Scopri di più su Amazon