Recensione realme 11 Pro+: raffinato design, super fotocamera ed ampia memoria

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo realme 11 Pro+: smartphone di fascia media dalle linee originali e dall’ottima qualità costruttiva con retro in pelle vegana.

Il nuovo realme 11 Pro+ vanta anche interessanti caratteristiche hardware con un ampio display dai bordi curvi, una generosa memoria e ricarica rapida della batteria in soli 26 minuti.

Curato anche il software con Android 13, personalizzato con l’interfaccia proprietaria di realme.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo realme 11 Pro+.

Design e confezione

realme 11 Pro+, nella variante Sunrise Beige, colpisce già al primo sguardo grazie al suo particolare stile sviluppato in collaborazione con Matteo Menotto, ex designer di stampe e tessuti di Gucci. Spicca, innanzitutto, il retro rivestito in pelle vegana color crema: materiale sintetico di ottima qualità simile alla vera pelle e dalla buona resistenza. Posteriore attraversato da cuciture a vista e da un inserto con trama intrecciata in grigio e arancione. Curato anche il design delle fotocamere posteriori inserite all’interno di un generoso elemento circolare dal design rétro, che sporge leggermente dalla scocca.

Smartphone con cornice in plastica, impreziosito da finiture che ricordano il rame. Curato anche il frontale con un ampio display AMOLED dai bordi laterali curvi e con cornici sottili. realme 11 Pro+ è disponibile anche nella colorazione più tradizionale Astral Black.

Proseguiamo con il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione sul lato destro, mentre in basso troviamo il carrellino per le due Sim, la porta USB-C, ed uno degli altoparlanti stereo (la funzione di secondo altoparlante viene svolta dalla capsula auricolare).

Assente, purtroppo, la certificazione IP per la resistenza contro polvere e acqua.

Non dimentichiamo le dimensioni del nuovo realme 11 pro+ Sunrise Beige pari a 161,6 x 73,9 x 8,7 mm per 191g (Astral Black: 161,6 x 73,9 x 8,2 mm per 185g).

Infine la confezione che include una custodia trasparente ed un alimentatore per la ricarica rapida da ben 100 W.

Caratteristiche tecniche

realme 11 Pro+ vanta una generosa memoria con 12 GB di Ram e 512 GB di storage, una camera principale da ben 200 MP ed una ricarica super rapida della batteria da 5.000 mAh in soli 26 minuti. Cuore del realme 11 Pro+ è il processore Mediatek Dimensity 7050, purtroppo un semplice rebrand del Dimensity 1080 già presente sul precedente realme 10 Pro+.

Di seguito le caratteristiche complete del realme 11 Pro+:

- Display: AMOLED 6,7", Full HD+, refresh rate a 120Hz, rapporto schermo-scocca 93,65%, luminosità 950 nit, HDR10+, campionamento tocco 360Hz, contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3, un miliardo di colori, sensore impronte digitali integrato, pellicola preapplicata

- Processore: MediaTek Dimensity 7050 5G, octa-core con GPU Mali-G68.

- Memoria: 12GB di Ram e 512GB di storage non espandibile

- Connettività: 5G, dual Sim, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS

- Audio: Dolby Atmos, Hi-Res, cancellazione del rumore con doppio microfono

- Fotocamera anteriore: 32MP, FOV 90°, f/2,45

- Fotocamere posteriori: Samsung da 200MP, sensore 1/1,4", 22,9 mm equivalente, FOV 85°, f/1,69, OIS + grandangolare da 8 MP, 15,9mm equivalenti, FOV 112°, f/2,2 + 2MP macro 4cm, f/2,4

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida a 100W

Analisi del software

Sull’11 Pro+ troviamo il sistema operativo Android 13 con interfaccia personalizzata realme UI 4.0 e patch di sicurezza di aprile 2023. Software curato che include numerose funzionalità e tantissime opzioni per la personalizzazione dell’interfaccia utente. Non manca l’Always on Display e la modalità gioco che ottimizza le prestazioni nei videogame. Ricordiamo anche l’app Zen space che aiuta a mantenere la concentrazione, il raccoglitore di widget “shelf” e l’illuminazione dei bordi dello schermo alla ricezione delle notifiche. Infine citiamo anche la funzione per l’avvio rapido delle app tramite il sensore delle impronte inserito nel display.

Peccato per la presenza di moltissime app e giochi già preinstallati sullo smartphone, comunque rimovibili dall’utente.

Curato anche il software per la gestione delle fotocamere che include varie modalità come HDR, manuale, Notte, Slow motion, Time lapse, Ritratto e scanner di testo. Citiamo, infine, le funzionalità Cielo stellato, Hi-Res per scatti a 200 MP e lo zoom automatico.

Prestazioni e prezzo

Analizziamo ora le prestazioni del realme 11 pro+ con un giudizio complessivo molto positivo. Smartphone veloce e reattivo, con qualche saltuario rallentamento nei giochi più esigenti.

Proseguiamo con il display: un AMOLED di elevata qualità, luminoso, dai colori naturali e, ovviamente, con neri assoluti. Schermo dalle cornici sottili, con elevato refresh e touch dall’elevata sensibilità.

Veloci e precisi gli sblocchi tramite il riconoscimento del viso e con il sensore delle impronte integrato nello schermo. Completa la connettività. Nessun problema dal comparto telefonico/audio con speaker dalla discreta qualità e buona potenza.

Proseguiamo con il comparto fotografico. Ottime le foto dalla fotocamera principale da 200 MP, stabilizzata otticamente; scatti dettagliati e dai colori naturali. Giudizio positivo anche sulle foto in condizioni di ridotta luminosità con un’efficace modalità notturna. L’elevata risoluzione del sensore principale consente, inoltre, zoom digitali 2x e 4x di elevata qualità, ritagliando una porzione dell’immagine. Discrete le performance del grandangolo e della camera frontale. Inutile il terzo sensore da soli 2 MP. Buoni i video, purtroppo non stabilizzati, fino a 4K e 30 fps dalla camera principale e in 1080p con il grandangolo e la camera frontale.

Passiamo all’autonomia, con la batteria da 5.000 mAh che consente due giorni di utilizzo medio e un giorno con un uso intenso dello smartphone. Ricordiamo anche la ricarica rapida al 100% in soli 26 minuti. Accumulatore garantito per 1.600 ricariche con capacità all’80%.

Ottima la qualità costruttiva; molto buona l'ergonomia grazie al peso inferiore ai 200 gr e allo spessore di soli 8,7 mm.

Concludiamo con il prezzo del realme 11 Pro+ acquistabile in offerta lancio a 469 euro, con uno sconto del 10%.

