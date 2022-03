Recensione Redmagic 7: un potentissimo smartphone da gaming dal look incredibile

Siete alla ricerca di un potentissimo smartphone dal look originale ? Ecco allora il nuovissimo Redmagic 7 (brand di ZTE Nubia): uno smartphone destinato in particolare agli appassionati di videogiochi, con un hardware di ultima generazione ed elevatissime prestazioni.

Un modello dal design davvero fuori dal comune, con vari led colorati, e disponibile anche nella variante con retro trasparente.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Redmagic 7.

Analisi del design

Il Redmagic 7 è uno smartphone che non passa certo inosservato grazie al suo particolare design. Tre le versioni disponibili: Obsidian (nera), Pulsar (multicolore) e la versione top di gamma denominata Supernova con retro trasparente (la variante da noi provata).

Tutte e tre le versioni presentano sul retro il logo di Red Magic retroilluminato di rosso. Inoltre le versioni Obsidian e Pulsar ospitano un doppio Led RGB nella parte centrale del posteriore.

Proseguiamo con la variante Supernova che si distingue per il retro semitrasparente che lascia intravedere le componenti interne tra cui la ventola di raffreddamento con Led a 4 colori. Ventola con due prese di aspirazione sul lato destro (di fianco e sul retro), con l’aria calda che viene poi espulsa sul lato sinistro (smartphone a faccia in giù).

Non dimentichiamo i materiali del Redmagic 7, dotato di una scocca in metallo e posteriore in vetro; passiamo al frontale con sottili bordi sopra e sotto il display, protetto da una pellicola pre applicata. Schermo senza fori o notch, con la camera frontale inserita nel bordo superiore, con un rapido face unlock.

Passiamo ai comandi partendo dal lato destro dove troviamo il pulsante di alimentazione e due pulsanti touch ad elevata sensibilità (trigger con sampling rate a 500 Hz) da utilizzare all’interno dei videogiochi. Sul lato opposto troviamo, invece, il bilanciere del volume e il selettore per l’attivazione del menù “Game Space” che analizzeremo più avanti.

Non dimentichiamo, infine, il jack delle cuffie in alto e lo slot per le due Nano Sim sul lato inferiore dove è presente anche la USB Type-C e lo speaker. Il Redmagic 7 adotta un audio stereo grazie al supporto della capsula auricolare.

Concludiamo con le dimensioni pari a 170 x 78 x 9,5 mm, con un peso di 215 grammi.

Caratteristiche tecniche e confezione

Di seguito le specifiche tecniche complete del Redmagic 7:

-Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

-RAM: 12/16/18 GB LPDDR5

-Memoria: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile

-Display: 6,8", AMOLED, 2400x1080, 165 Hz, 1,07 miliardi di colori, luminosità 700 nits, touch sampling rate a 720Hz, sensore impronte integrato, protezione Gorilla Glass 5

-Fotocamere posteriori: principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP

-Fotocamera frontale: da 8 MP

- Audio: stereo (speaker + capsula auricolare) con DTS:X Ultra Surround

-Connettività: dual Sim, 5G, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C con uscita video, jack audio da 3.5 mm

-Batteria: da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W

Terminiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con l’avanzato sistema di raffreddamento attivo ICE 8.0 basato su una camera di vapore e su una ventolina da 20.000 rpm. Sistema che utilizza, inoltre, una lamina di rame ad alta conducibilità termica, gel di raffreddamento, pad termico in grafite ed un dissipatore di calore in alluminio aeronautico.

Infine la confezione che include un caricatore compatto da 65 W, un cavo USB ed una cover semitrasparente.

Analisi del software

Occupiamoci ora del software di questo smartphone spinto dal sistema operativo RedMagic OS 5 basato su Android 12, con patch di sicurezza di gennaio 2022. Software in italiano con numerosi errori di traduzione.

Partiamo dal launcher che include le gesture da utilizzare in alternativa ai classici comandi di Android, le news di Google accessibili con uno swipe verso destra e l’app drawer. Ricordiamo, inoltre, la modalità ad una sola mano, l’always on display e la barra laterale che include app scelte dall’utente.

Citiamo anche la possibilità di utilizzare il sensore per il rilevamento delle impronte (veloce e preciso) integrato nello schermo come misuratore del battito cardiaco (abbastanza attendibile).

Troviamo anche varie impostazioni per la gestione della ventola e per i led presenti al posteriore. Quello centrale può, ad esempio, illuminarsi alla ricezione di una notifica nelle versioni Obsidian e Pulsar.

Infine il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzionalità come le modalità Pro, Notte, Ritratto, lo Slow motion ed il Timelapse. Non mancano inoltre l’HDR ed il riconoscimento automatico delle scene.

Game Space

Passiamo ora all’analisi del “Game Space”, menù accessibile tramite il selettore presente sul lato sinistro dello smartphone. Software dedicato alla gestione di numerose funzionalità gaming a partire dalle prestazioni del cellulare.

Avviando un videogioco troviamo poi due pannelli laterali attivabili tramite uno swipe verso il centro dello schermo. Menù che consentono di gestire numerose funzionalità a partire dalla configurazione dei pulsanti dorsali; durante il gioco è possibile impostarli per simulare dei tocchi sullo schermo alla loro pressione.

Inoltre, tramite vari plugin, è anche possibile avviare la funzione Macro che permette di registrare una serie di tocchi da riprodurre sullo schermo, abilitare un grande mirino, utile negli FPS, attivare timer per monitorare i tempi di gioco, scrivere note o istruzioni durante le partite, visualizzare mappe o altre foto all’interno dei videogames. Non mancano opzioni per la gestione del refresh dello schermo, della ventola e il blocco di notifiche e chiamate. Non dimentichiamo la possibilità di effettuare screenshot e registrazioni video delle sessioni di gioco e avviare app in Picture in Picture come Discord, WhatsApp, Facebook e Telegram.

Esperienza d’uso e prezzi

Terminiamo la recensione del Redmagic 7 con la nostra esperienza d’uso. Il nostro giudizio complessivo è assolutamente positivo. Da Redmagic arriva, infatti, il miglior gaming phone attualmente sul mercato. Uno smartphone potentissimo e completo, con a bordo un hardware di ultima generazione che consente eccellenti prestazioni con ogni genere di videogame. Utili i pulsanti dorsali nei vari giochi e ottime le performance del sistema operativo e delle app, con una velocissima memoria ed un’interfaccia sempre fluida e reattiva.

Decisamente buona la qualità costruttiva e l’ergonomia nonostante le dimensioni, con un design decisamente fuori dal comune.

Analoga valutazione per lo schermo dall’elevata luminosità, con un elevatissimo refresh rate (60, 90, 120, 165 Hz) di tipo adattivo (la frequenza verrà regolata automaticamente in base all’utilizzo).

Non delude il comparto audio stereo, potente e di qualità. Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo abbastanza intenso con un’ora di gioco. Rapidissima la ricarica: il 100% in 25 minuti grazie al caricatore veloce da 65W incluso. Redmagic 7 supporta anche la funzione di separazione della carica che consente di alimentare direttamente il cellulare bypassando la batteria; funzionalità utile a prolungare la vita dell’accumulatore.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale posteriore, di giorno si ottengono scatti di buona qualità. Buoni i video in 4K, inutile invece la modalità ad 8K. Giudizio solo discreto sulla modalità Notte e sul grandangolo, poco utile la macro da 2 MP. Analoga valutazione per i selfie.

Eccellenti le capacità del sistema di raffreddamento capace di mantenere lo smartphone sempre freddo e alle massime prestazioni anche dopo intense e lunghe sessioni di gioco. Sistema di raffreddamento che si attiva anche durante la ricarica della batteria.

Ottimo il software, ricco di numerose ed utili funzionalità; peccato per i numerosi errori di traduzione. Decisamente buono il rapporto qualità/prezzo. Di seguito tutti i dettagli su versioni e prezzi:

- Obsidian con 12GB di Ram e 128GB di memoria a 629 euro

- Pulsar 16/256GB a 729 euro

- Supernova (versione con retro trasparente in prova) 18/256GB: 799 euro

Redmagic 7 sarà acquistabile a partire dal 10 marzo.