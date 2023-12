Recensione RedMagic 9 Pro: il più veloce smartphone Android

Dopo le recensioni del mouse e della tastiera da gaming, torniamo oggi ad occuparci di RedMagic con la prova del nuovo RedMagic 9 Pro. Si tratta di uno dei primi smartphone con a bordo il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Cellulare destinato, in particolare, agli appassionati di videogiochi che vanta anche altre raffinate soluzioni tecniche come la fotocamera frontale invisibile ed un avanzato sistema di raffreddamento.

Il RedMagic 9 Pro si distingue, inoltre, per il suo design moderno e curato con sottilissimi bordi attorno allo schermo ed il posteriore completamente piatto, semitrasparente e con appariscenti Led multicolore.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo RedMagic 9 Pro.

Design e versioni

Come i suoi predecessori, anche il nuovo RedMagic 9 Pro si presenta con un design decisamente moderno e curato. Iniziamo dal frontale che conserva le linee del precedente modello con lo schermo che occupa quasi interamente il frontale dello smartphone (93,7%) grazie alle sottili cornici simmetriche e alla fotocamera anteriore, invisibile, nascosta sotto lo schermo. Sono, quindi, assenti notch o fori sul display. Il RedMagic 9 Pro utilizza, infatti, la tecnologia UDC (under display camera) di quinta generazione.

Nuovo il posteriore ora quasi completamente piatto, con una leggerissima sporgenza del flash e camere a filo della scocca. Fotocamere principali ora spostate sul lato sinistro, sopra la ventola del sistema di raffreddamento; ventola dotata di Led RGB presenti anche sul retro e nei comandi touch, sul lato destro, che analizzeremo più avanti. Sistema di illuminazione disattivabile dall’utente ed utilizzabile nei giochi, durante la ricarica batteria e altro ancora.

Passiamo alle tre versioni disponibili che si differenziano per colore e dotazione di memoria. Iniziamo dal modello base “Sleet” con scocca nera, 12 GB di Ram e 256 GB di storage. Il RedMagic 9 Pro è, inoltre, disponibile in due versioni con retro in vetro semitrasparente che lascia intravedere le viti e la scocca interna: la variante bianca “Snowfall” e la versione nera, in prova, “Cyclone”; entrambe equipaggiate con 16 GB di Ram e 512 GB di storage. Vetro un po’ scivoloso e che, purtroppo, tende a trattenere le impronte dell’utente.

Su tutte le versioni troviamo, inoltre, varie stampe al posteriore che illustrano le caratteristiche dello smartphone.

Passiamo ai comandi presenti tutti sul lato destro dove troviamo il pulsante di alimentazione rotondo, il bilanciere del volume e due pulsanti touch ad elevata sensibilità, da utilizzare all’interno dei videogiochi; trigger con sampling rate a 520 Hz e tempo di risposta di 7,4 ms, purtroppo privi di feedback. Comandi touch ora più grandi del 90%, più sensibili del 20%, più resistenti al sudore e con all’interno Led RGB.

Proseguiamo con il selettore di colore rosso, per l’attivazione del menù “Game Space” che analizzeremo più avanti.

Non dimentichiamo il jack delle cuffie, l’emettitore Ir, il primo speaker in alto e lo slot per le due Nano Sim sul lato inferiore dove è presente anche la USB Type-C e il secondo altoparlante, per un suono stereo.

Concludiamo con le dimensioni pari a 163,9 x 76,3 x 8,9 mm ed il peso di 229 grammi.

Caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche del RedMagic 9 Pro spinto dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il più potente SoC per smartphone Android attualmente sul mercato. Rispetto alla versione precedente, offre prestazioni della CPU migliorate del 32% e della GPU migliori del 34%. Inoltre il consumo energetico di CPU e GPU è stato ridotto rispettivamente del 34% e del 38%, allungando la durata della batteria. Su questo modello troviamo anche la CPU aggiuntiva Red Core 2 Pro dedicata alla gestione di audio, Led RGB e vibrazione.

Migliorati anche il sistema di vibrazione, potenziato del 43%, ed il comparto fotografico con il grandangolo che passa da 8 a 50 MP. Ricordiamo che sul 9 Pro debutta la quinta generazione dell’UDC (under display camera) nata dalla collaborazione tra il produttore del display BOE e RedMagic. Camera che vanta una nuova costruzione in grado di catturare più luce.

Proseguiamo con il display leggermente più luminoso e dotato di certificazione “SGS Low Blue Light Eye Protection”. Novità anche per la batteria con una capacità incrementata di 500 mAh.

Di seguito le specifiche tecniche complete del Redmagic 9 Pro:

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, raffreddamento a camera di vapore ICE 13.0 da 10.182 mm2 + ventola

- RAM: 12/16 GB LPDDR5X

- Memoria: 256/512 GB UFS 4 non espandibile

- Display: BOE Q9+, 6,8", AMOLED, 2480x1116, 120 Hz, luminosità 1.600 nits, 10 bit, touch sampling rate a 960Hz, sensore impronte integrato, protezione Gorilla Glass 5 e pellicola preapplicata

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP Samsung GN5 50MP con OIS; Samsung JN1 ultra wide da 50 MP con Fov di 120 gradi; camera Macro da 2 MP

- Fotocamera frontale: 16 MP

- Audio e vibrazione: stereo con DTS:X e doppio motore di vibrazione per un miglior feedback nei giochi

- Connettività: dual Sim, 5G, Wi-Fi 7 tri-band, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C con uscita video, jack audio da 3.5 mm

- Batteria: da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80W

Sistema di raffreddamento ICE 13 e confezione

Il RedMagic 9 Pro ospita un nuovo ed avanzato sistema di raffreddamento, denominato ICE 13, con ventola integrata, in grado di ridurre la temperatura dello smartphone fino a 18 °C. Ventolina che utilizza una presa di aspirazione sul lato destro, con l’aria calda che viene poi espulsa sul lato sinistro (smartphone a faccia in giù).

ICE 13 è una complessa soluzione che combina elementi attivi e passivi, composta da 10 strati. La migliore dissipazione del calore è ottenuta attraverso una camera di vapore più ampia, un migliorato condotto dell'aria e una ventola integrata da 22.000 giri/min. Grazie al nuovo ICE 13, la temperatura della CPU, che è la principale fonte di calore nello smartphone, viene ridotta fino a 25°C rispetto alla generazione precedente. Inoltre ICE 13 garantisce che non vi sia alcuna riduzione della frequenza del processore dovuta alla temperatura eccessiva.

Infine la confezione che include un caricatore da 80W, un cavo USB ed una cover rigida e trasparente che, purtroppo, lascia scoperti i lati dello smartphone.

Analisi del software

RedMagic 9 Pro utilizza il nuovo sistema operativo RedMagic OS 9 basato su Android 14 e con patch di sicurezza di ottobre 2023. OS più fluido del 30% rispetto alla versione precedente.

Partiamo dal launcher che include le news di Google accessibili con uno swipe verso destra e l’app drawer. Ricordiamo, inoltre, la modalità ad una sola mano, l’always on display, il contapassi e i vari temi per personalizzare lo smartphone. Citiamo anche il duplicatore di app per utilizzare due account contemporaneamente, ad esempio su Facebook, e la possibilità di espandere virtualmente la RAM utilizzando lo storage dello smartphone. Non dimentichiamo la completa sezione dedicata all'ottimizzazione della batteria e lo “Spazio privato” per proteggere informazioni personali, immagini, file, video e app. Proseguiamo con il sensore per il rilevamento delle impronte integrato nello schermo e lo sblocco tramite riconoscimento facciale; entrambi veloci e precisi.

Infine il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzionalità come le modalità Pro, Notte, Ritratto, Slow motion, Macro e Timelapse. Non mancano, inoltre, l’HDR, il riconoscimento automatico delle scene, filtri, effetti e funzioni aggiuntive come lo scanner per documenti.

Game Space

Sul RedMagic 9 Pro troviamo una versione aggiornata del “Game Space”: menù dedicato ai videogiochi, accessibile tramite il selettore rosso presente sul lato destro dello smartphone.

All'interno di ogni videogioco sono disponibili due pannelli laterali attivabili tramite uno swipe verso il centro dello schermo. Menù che consentono di gestire tantissime funzionalità a partire dalla configurazione dei pulsanti dorsali; durante il gioco è possibile impostarli per simulare dei tocchi sullo schermo alla loro pressione; trigger personalizzabili dall’utente (doppio tocco, pressione prolungata, macro e altro ancora).

Inoltre è stata aggiornata la sezione dei plug-in che aggiungono varie funzionalità all’interno dei videogiochi. Iniziamo dal nuovo “Trigger AI” che permette di eseguire automaticamente varie funzioni come: comandi, macro, screenshots o registrazioni video in base al contenuto dello schermo. Inoltre è anche possibile abilitare un grande mirino (utile negli FPS), impostare timer per monitorare i tempi di gioco, attivare una lente d'ingrandimento, attivare la vibrazione intelligente in base al gioco e altro ancora. Citiamo anche la “Diablo Mode" che spinge al massimo le prestazioni dello smartphone.

Proseguiamo con le opzioni per la gestione delle performance dello smartphone e della ventola.

Ricordiamo, inoltre, la sezione “Gravity X” che consente di effettuare il mirroring di un gioco su Pc e Tv fino a 120Hz, utilizzando anche mouse, tastiera e joypad. Non manca, inoltre, il supporto alle piattaforme di cloud gaming (Xbox, Playstation ed altre).

Infine ricordiamo la sezione aggiornata della mascotte virtuale “Mora” che arriva direttamente dal mondo dei manga, utilizzabile anche come sfondo interattivo dello smartphone.

Esperienza d’uso

Proseguiamo la recensione del Redmagic 9 Pro con la nostra esperienza d’uso. Un ottimo cellulare, equipaggiato con un hardware di ultima generazione che consente altissime prestazioni con app e videogame di ogni genere.

Eccellenti le performance del sistema operativo, con un potentissimo processore, una veloce memoria ed un’interfaccia sempre fluida e reattiva. Sistema operativo, in italiano, ma con una traduzione da perfezionare in alcuni menù.

Elevata la qualità costruttiva e buona l’ergonomia, con un peso un po’ elevato. Giudizio positivo anche sul raffinato design. Ottimo il display, luminoso e dai colori accesi.

Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo abbastanza intenso con un’ora di gioco. E’ inoltre possibile arrivare a due giorni di autonomia con un uso più attento. Rapidissima la ricarica: il 100% in 35 minuti circa grazie al caricatore veloce da 80W incluso.

Nessun problema dal comparto telefonico-audio, con speaker stereo, potenti e di qualità.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale posteriore, con stabilizzazione ottica, di giorno si ottengono scatti di buona qualità, dettagliati e dai colori naturali. Analoga valutazione per i video in 4K a 60 fps; inutile invece la modalità 8K a 30 fps.

Giudizio positivo anche sulla modalità Notte e sul grandangolo. Inutile la terza camera per le macro da soli 2 MP. Sufficienti le prestazioni della camera anteriore, dai colori un po’ sbiaditi.

Peccato per l’assenza della ricarica wireless della batteria e della certificazione per la protezione da acqua e polvere.

Prestazioni videogiochi

Abbiamo testato il RedMagic 9 Pro con tantissimi videogames di vario genere: Grid Autosport, Real Racing, Rainbow Six Mobile, Asphalt Legends, Brawl Stars, Fortnite e altri ancora. Il giudizio complessivo è decisamente positivo. Il RedMagic 9 Pro è, infatti, secondo la nostra valutazione, il miglior gaming smartphone attualmente sul mercato. Un modello dalle prestazioni elevatissime, dotato anche di utilissimi pulsanti dorsali programmabili; comandi decisamente versatili, utilizzabili, ad esempio, come acceleratore e freno nei giochi di guida.

Giudizio positivo anche sullo schermo con un elevato refresh rate (60, 90, 120Hz) e con un touch che consente precisi controlli nei giochi. Schermo dall’elevata visibilità che consente, quindi, di giocare senza difficoltà anche all’aperto.

Non dimentichiamo il potente audio e la possibilità di giocare ai nostri titoli mobile anche su un grande schermo e con un controller esterno. Molto utili le tantissime funzionalità software del “Game Space” ed i vari plug-in in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti. Migliorabili i vari menù dedicati al gaming, affollati da tantissime voci e non sempre chiarissimi.

Ottimo il lavoro svolto dal potente sistema di raffreddamento che consente lunghe sessioni di gioco senza alcun rallentamento del processore.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo RedMagic 9 Pro sarà disponibile in offerta lancio (spendi un euro e ottieni un coupon da 30 euro) sul sito dell’azienda a partire dal 27 dicembre.

Concludiamo la nostra recensione con gli ottimi prezzi di questo nuovo smartphone dalle altissime prestazioni e dall’innovativo design. La versione base “Sleet” con retro nero, 12 GB di Ram e 256 GB di memoria è proposta a 649 euro. Le varianti con 16 GB di Ram e 512 GB di memoria e retro semitrasprente, “Cyclone” di colore nero e “Snowall” in bianco, hanno un prezzo di 799 euro.