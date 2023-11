Recensione Tecno Phantom V Flip: un raffinato smartphone pieghevole

Continua il nostro viaggio alla scoperta degli smartphone pieghevoli di Tecno, brand del gruppo Transsion poco noto in Italia, ma attivo in oltre 60 Paesi, dall’Asia all'America Latina, fino all’Europa orientale. Gruppo al quinto posto nella classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo.

Dopo la recensione del Tecno Phantom V Fold con doppio display fino a 8 pollici, proviamo oggi il più compatto V Flip con apertura a conchiglia. Smartphone dalle linee raffinate e con ampio schermo interno pieghevole da 6,9 pollici ed esterno da 1,32.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Tecno Phantom V Flip.

Design e confezione

Il Phantom V Flip si presenta con un innovativo ed elegante design. Iniziamo dagli ottimi materiali con l’esterno rivestito in morbida ecopelle impreziosita da sottili trame che ricordano le cuciture del tessuto. Proseguiamo con le cornici abbastanza sottili che circondano il display pieghevole (rapporto schermo-scocca del 94,5%) con un piccolo foro dedicato alla selfie camera, Schermo protetto da una pellicola non removibile che tende a trattenere le impronte dell’utente.

Curati anche i bordi arrotondati in metallo lucido. Scendendo nel dettaglio, sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il comando di alimentazione che include anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (veloce e preciso). A sinistra è, invece, presente il vano per la nano Sim. Il lato inferiore ospita, invece, la porta USB-C ed il primo speaker, con la capsula auricolare utilizzabile anche come secondo altoparlante per un effetto stereo.

Decisamente originale il secondo schermo touch posizionato all’esterno, rotondo e protetto da un pellicola antigraffio. Display che sporge leggermente dalla scocca, circondato da un’ampia cornice dove sono state inserite le due fotocamere esterne ed il flash. “Cosmic Design”, come denominato da Tecno, ispirato agli asteroidi che orbitano attorno ai pianeti.

Proseguiamo con la complessa ed avanzata cerniera in acciaio al centro dello smartphone, coperta da un rivestimento esterno in metallo opaco. Realizzata con materiali di origine aerospaziale, è capace di resistere ad oltre 200.000 movimenti, permettendo una completa chiusura delle due parti dello smartphone in modo perfetto e quasi senza spazi (0,11 mm). Una volta aperta la cerniera, le due metà del V Flip risultano completamente piatte, con la piega del display quasi invisibile. Cerniera che può essere mantenuta parzialmente aperta, con angoli da 30 a 150 gradi.

Non dimentichiamo i colori disponibili. Oltre alla variante in prova completamente nera, denominata “Iconic Black”, è anche disponibile la versione “Mystic Dawn” con bordi in grigio metallizzato e sfumature rosa ed ecopelle liscia in azzurro-viola.

Smartphone con dimensioni pari 171,7 x 74 x 6,9 mm (aperto) e 88,7 x 74 x 14,9 mm (chiuso), con un peso di 194g.

Infine l’elegante confezione di cartone impreziosita da un rivestimento che ricorda la pelle. Al suo interno troviamo un custodia rigida in plastica, un cavo USB, vari sticker ed un alimentatore da 45W.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche complete del nuovo Tecno Phantom V Flip:

- Display esterno: AMOLED 1,32" circolare, 466x466, 352ppi, vetro Corning Gorilla Glass Victus

- Display interno: LTPO AMOLED 6,9", 1080x2640, 22:9, refresh rate 10-120Hz, luminosità 1.000nit, campionamento tocco 360Hz, HDR10, 413 ppi, 10 bit, color gamut 100% P3

- Processore: MediaTek Dimensity 8050 octa-core, fino a 3 GHz e con GPU Mali-G77 MC9

- Memoria: 8GB di RAM LPDDR4X espandibile virtualmente fino a 16GB, 256GB di storage USF 3.1

- Fotocamere esterne: principale da 64MP, sensore 1/1,73", f/1,7, PDAF; secondaria da 13MP ultra grandangolare, FOV 120°, 1/3”, f2/2, AF

- Fotocamera interna: 32MP, 1/28”, f/245, AF, con led-flash

- Batteria: 4.000mAh, ricarica rapida a 45W (33% in 10 minuti)

- Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS

- Audio: speaker stereo, Hi-Res, DTS

Analisi del software

A bordo del Phantom V Flip troviamo il sistema operativo Android 13 (patch di sicurezza di giugno) con interfaccia personalizzata HiOS di Tecno in versione 13.5. Software, al momento, privo della lingua italiana. Tecno promette due aggiornamenti di Android e tre anni di patch di sicurezza.

Interfaccia utente priva del feed laterale di Google, sostituito da vari widget come passi, app più usate, appuntamenti e altro ancora. Tecno ha, inoltre, aggiunto varie utility per sfruttare al meglio lo smartphone. Iniziamo dalla completa funzionalità “Multi Windows” che consente di aprire in finestra più app contemporaneamente. Proseguiamo con le modalità Gioco e Bambino, varie utility dedicate a WhatsApp, la possibilità di utilizzare due diversi account per una singola app (es. Facebook), numerose gesture e la funzione per estrarre facilmente il testo da foto e pagine web. Non delude anche la sezione dedicata alle impostazioni. Ricordiamo in particolare le opzioni per la gestione dei colori e per l'attivazione della modalità ad alta luminosità dello schermo; i temi e le varie opzioni per la personalizzazione dell’interfaccia utente e la completa sezione dedicata alla gestione della batteria. Ricordiamo, inoltre, la funzione “MemFusion” che consente di ampliare virtualmente la RAM fino a 16 GB utilizzando lo storage dello smartphone. Troviamo, inoltre, alcune app preinstallate come WPS Office, un’utility per l’ottimizzazione dello smartphone ed un assistente vocale proprietario.

Proseguiamo con l’interfaccia dello schermo esterno in grado di mostrare ora, data e batteria con un semplice tocco. Informazioni accompagnate anche da varie animazioni personalizzabili dall’utente, attivabili tramite un doppio tocco, e da un animale domestico virtuale. Scorrendo verso sinistra troviamo, inoltre, vari widget: previsioni del tempo, calendario, gestione fotocamera, contapassi, sveglia, allerte meteo, timer, cronometro e registratore audio. Widget personalizzabili dall’utente. Non dimentichiamo, inoltre, i comandi per la gestione audio e chiamate. Infine con uno swipe verso il basso si accede ad un pannello di controllo per WiFi, Bluetooth, modalità silenziosa e altro ancora. Uno swipe verso l’alto consente, infine, la lettura delle notifiche.

Concludiamo la nostra analisi con il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose ed utili opzioni. Iniziamo dal riconoscimento automatico delle scene e dalla modalità Notte. Non mancano le modalità Ritratto e manuale, 64 MP (standard 16 MP), Slow motion, Time lapse, lo scanner documenti, Panorama, Macro e l’opzione per utilizzare contemporaneamente la selfie camera ed il sensore posteriore.

Ricordiamo anche l’opzione Film: una serie di modalità preimpostate, con audio integrato, utili per realizzare brevi clip di vario genere (sport, party, viaggi, famiglia e altro ancora). Citiamo, inoltre, la funzione AR che sostituisce il nostro volto con una simpatica animazione. Infine la modalità Sky Shop in grado di rimpiazzare il cielo di una foto con una versione di migliore qualità.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

In generale la nostra valutazione sul Tecno Phantom V Flip è positiva. Si tratta, infatti, di un interessante smartphone pieghevole, dal design curato e dall’ottima qualità costruttiva. Giudizio positivo anche sulla cerniera: solido meccanismo, un po’ duro, in grado di aprirsi in modo fluido. Smartphone che può essere piegato anche solo parzialmente, ad esempio a 90 gradi, consentendo varie ed utili funzionalità: l’app fotocamera, può cambiare interfaccia visualizzando le impostazioni e i comandi di scatto nella parte inferiore e l’anteprima di ripresa su quella superiore; durante le videochiamate lo smartphone può essere piegato a 90 gradi e comodamente appoggiato sul tavolo o sulla scrivania; inoltre anche in altre app, l'interfaccia si adatta all’apertura parziale: ad esempio in Youtube viene mostrato il video nella parte superiore ed i comandi in quella inferiore.

Buone le performance delle app e del sistema operativo, con un’interfaccia sempre fluida e reattiva, ma con qualche rallentamento nei videogiochi più esigenti. Inoltre lo smartphone tende a scaldarsi quando si eseguono giochi molto impegnativi e per un tempo elevato.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale, di giorno si ottengono ottimi scatti dettagliati e dai colori naturali. Qualità, invece, discreta in condizioni di scarsa illuminazione, con un’utile modalità notte. Analoga valutazione per il grandangolo. Buoni i selfie, i video fino a 4K-30fps ed utile la modalità di stabilizzazione opzionale chiamata “Ultra Steady”, disponibile per tutte le fotocamere in modalità 1080p30. Inoltre lo schermo anteriore può essere utilizzato per scattare foto utilizzando la camera principale da 64 MP per selfie di migliore qualità, o per mostrare l'anteprima delle foto anche al soggetto inquadrato. Peccato per l'assenza di un terzo sensore con zoom ottico sostituito da uno digitale fino a 10X.

Giudizio molto positivo sullo schermo interno, ampio, veloce, dalla buona luminosità e dai colori naturali. Solo sufficiente, invece, la valutazione sul display esterno, dalle ridotte dimensioni e dalle limitate funzionalità, utile in particolare per le notifiche e per il controllo della fotocamera.

Ottima l'ergonomia grazie al design compatto e all'elevato grip del rivestimento in pelle vegana.

Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo abbastanza intenso e dotata anche di carica rapida al 100% in circa 45 minuti. Nessun problema dal comparto telefonico-audio, con buoni microfoni e speaker stereo, potenti e di qualità.

Peccato per la dotazione di memoria non molto elevata e per l’assenza della certificazione IP (protezione da acqua e polvere).

Il Phantom V Flip dovrebbe debuttare nei mercati occidentali nei prossimi mesi al prezzo di 700 euro.