Recensione Tecno Phantom V Fold: un ottimo smartphone pieghevole con schermo flessibile

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra recensione del nuovo Phantom V Fold di Tecno, brand di telefonia del gruppo Transsion. Azienda, poco nota in Italia, ma attiva in oltre 60 Paesi, dall’Asia all'America Latina.

Presentato al recente Mobile World Congress 2023, il nuovo Phantom V Fold è uno smartphone pieghevole con apertura a libro, simile al Samsung Galaxy Z Fold 4. All’interno troviamo, quindi, un ampio schermo flessibile da 8 pollici, a cui si affianca un tradizionale display esterno da 6,4 pollici da utilizzare quando lo smartphone è chiuso.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Tecno Phantom V Fold.

Design

Il Tecno Phantom V Fold si presenta con un avanzato ed elegante design. Ottima la qualità costruttiva con un perfetto assemblaggio di tutte le varie parti realizzate utilizzando materiali premium. Due le colorazioni disponibili: la versione nera in prova, impreziosita da cornici laterali in alluminio con effetto satinato, e la variante bianca dai lati color bronzo.

Iniziamo dal frontale dove troviamo un ampio display utilizzabile quando lo smartphone è chiuso. Schermo di elevata qualità, paragonabile ad un tradizionale modello di fascia alta. Si tratta, infatti, di un AMOLED da 6,42 pollici, a 120 Hz, con proporzioni di 21:9 e rivestimento in resistente vetro Gorilla Glass Victus. Display che occupa quasi interamente il frontale (90,1%) grazie alla ridotte cornici e con il lato destro curvo per una migliore ergonomia. Ricordiamo, inoltre, la pellicola protettiva preapplicata ed il piccolo foro dedicato alla camera frontale da 32 MP, che consente anche lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento del viso (rapido e preciso).

Ottimo anche il retro realizzato in ecopelle con una trama che però ricorda un rivestimento in tessuto. Originale materiale che garantisce un’ottima presa. Sul lato posteriore spicca, inoltre, un grande elemento circolare su due livelli e con all'interno le tre fotocamere posteriori.

Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione con integrato il lettore di impronte digitali (veloce e preciso). In basso sono, invece, stati inseriti il carrellino per le due Sim, la porta USB-C, ed uno dei due speaker (il secondo si trova sul lato superiore per un effetto stereo).

Proseguiamo con la complessa ed avanzata cerniera a goccia che occupa tutto il lato destro, coperta da un rivestimento zigrinato in metallo. Realizzata con materiali di origine aerospaziale e capace di resistere ad oltre 200.000 chiusure, permette una completa chiusura delle due parti dello smartphone in modo perfetto e senza spazi.

Solido meccanismo, con molle integrate, in grado di aprirsi in modo fluido. La cerniera un po' dura, consente, purtroppo solo due posizioni, completamente aperta o chiusa. Mancano, quindi, angoli di apertura intermedi (ad esempio a 90 gradi) che avrebbero permesso di utilizzare lo smartphone come un mini notebook.

Una volta aperta la cerniera, le due metà dello smartphone risultano quasi completamente piatte, con la piega del display invisibile se si osserva lo schermo frontalmente. Leggerissima ondulazione che può essere notata solo inclinando il V Fold.

Display flessibile circondato da ridotte cornici in plastica e protetto da una pellicola non rimovibile dall’utente che tende a trattenere le impronte. Anche in questo display è presente un piccolo foro dedicato alla seconda selfie camera.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche complete del nuovo Tecno Phantom V Fold:

- Display esterno: 6,42″, Full HD+, LTPO AMOLED, 120 Hz, 431ppi, 1.100 nit, proporzioni di 21:9, Gorilla Glass Victus

- Schermo interno pieghevole: 7.85″, 2296 x 2000, LTPO AMOLED, 120Hz, rapporto in 8:7, 1.100 nit, 388 ppi

- Processore: MediaTek Dimensity 9000+, octacore a 4 nm, fino a 3,2 GHz con GPU Arm Mali-G710 MC10

- Memoria: 12 GB di Ram LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS3.1 non espandibile

- Fotocamere posteriori: principale Samsung da 50 MP f/1.85 PDAF + grandangolo da 13 MP f/2.2 Fov 120° + teleobiettivo Samsung da 50 MP f/1.98 PDAF con zoom ottico 2X e digitale 20X

- Fotocamere anteriori: camera interna da 16 MP + camera esterna da 32 MP

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W, 40% in 15 min, 100% in 55 min

- Connettività: Dual Sim 5G, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, radio Fm

- Audio: speaker stereo

- Dimensioni: 159,4 x 140,4 x 6,8 mm (aperto) e 159,4 x 72,0 x 14,5 mm (chiuso)

- Peso: 299 gr

Analisi del software

Tecno ci ha inviato la versione finale del Phantom V Fold, pronta per la commercializzazione. A bordo dello smartphone troviamo il sistema operativo HiOS di Tecno basato su Android 13, con aggiornamenti di sicurezza di aprile 2023. Software, al momento, privo della lingua italiana.

Sistema operativo adattato per sfruttare la particolare architettura di questo smartphone. Ad esempio, la tastiera è stata suddivisa in due metà, quando si usa lo schermo interno, per essere utilizzata facilmente con due mani. Oltre 2.000 app, tra le più note, come Facebook, Instagram e Twitter, sono inoltre capaci di adattarsi al grande schermo interno visualizzando un’interfaccia ottimizzata.

Proseguiamo la nostra analisi con l'interfaccia utente priva del feed laterale di Google, sostituito da vari widget come passi, app più usate, appuntamenti e altro ancora. Tecno ha, inoltre, aggiunto varie funzionalità per sfruttare al meglio lo smartphone. Iniziamo dalla possibilità di utilizzare contemporaneamente due app, suddividendo lo schermo interno in due parti uguali, semplicemente tramite il task manager, con uno swipe verso il basso o premendo sul pulsante dedicato nella parte alta dell’interfaccia utente. Pulsante che consente anche di ridurre un’app in una finestra.

Con lo smartphone aperto, lo schermo esterno può, inoltre, essere utilizzato per scattare selfie utilizzando la camera principale da 50 MP.

Citiamo anche la modalità Guida che ottima l’interfaccia del navigatore sullo schermo interno, con pulsanti di elevate dimensioni. Tra le varie funzionalità software citiamo anche l’Always on display, le modalità Gioco e Bambino, varie utility dedicate a WhatsApp e la possibilità di utilizzare due diversi account per una singola app (es. Facebook).

Troviamo, inoltre, alcune app preinstallate come WPS Office, un’utility per l’ottimizzazione dello smartphone ed un assistente vocale proprietario.

Concludiamo la nostra analisi con il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose ed utili opzioni. Iniziamo dal riconoscimento automatico delle scene e dalla modalità Notte. Non mancano le modalità Ritratto e manuale, 50 MP, Slow motion, Time lapse, lo scanner documenti e l’opzione per utilizzare contemporaneamente la selfie camera ed il sensore posteriore.

Ricordiamo anche l’opzione Film: una serie di modalità preimpostate, con audio integrato, utili per realizzare brevi clip di vario genere (sport, party, viaggi, famiglia e altro ancora). Citiamo, inoltre, la funzione AR che sostituisce il nostro volto con una simpatica animazione. Infine la modalità Sky Shop in grado di rimpiazzare il cielo di una foto con una versione di migliore qualità.

Esperienza d’uso, prestazioni ed autonomia

In generale la nostra valutazione sul Tecno Phantom V Fold è decisamente positiva. Si tratta, infatti, di uno dei migliori smartphone pieghevoli sul mercato, in grado di competere ad armi pari con modelli ben più noti come il Samsung Galaxy Z Fold 4.

Eccellenti le performance del sistema operativo, delle applicazioni e dei giochi, con un’interfaccia sempre fluida e reattiva, grazie al potente processore MediaTek Dimensity 9000+. Rapido, inoltre, l’avvio delle app.

Ottima la qualità costruttiva; solo discreta l’ergonomia a causa dell’elevato spessore e del peso di quasi 300 grammi. Giudizio positivo su entrambi i display, dalla buona luminosità e dai colori naturali. L’ampio schermo interno è ideale per la navigazione web, social, giochi ed elaborazione testi. Risulta, invece, meno adatto per i video in 16:9 a causa della sua forma quadrata.

Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo abbastanza intenso utilizzando equamente i due display. Nessun problema dal comparto telefonico-audio, con speaker stereo, potenti e di qualità.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale posteriore da 50 MP, di giorno si ottengono ottimi scatti, dettagliati e dai colori naturali. Leggermente inferiore la qualità dei video (fino alla risoluzione 4K - 60 fps) e del teleobiettivo da 50 MP, con zoom fino a 20X. Buono il lavoro svolto dalla modalità Notte e dal grandangolo, con una risoluzione che scende a 13 MP. Ottimo il giudizio sui selfie realizzabili con i sensori interni di elevata qualità (a 16 e 32 MP) o utilizzando le fotocamere posteriori, con lo smartphone aperto.

Peccato per l’assenza della ricarica wireless della batteria e per la mancanza della certificazione IP per la protezione da liquidi e polvere.

Completo il software con tante utili funzioni aggiunte da Tecno che consentono di sfruttare al meglio la particolare architettura di questo smartphone. Ovviamente è possibile passare da uno schermo all’altro anche mentre si sta utilizzando una qualsiasi applicazione, con l’immagine adattata in automatico.

Confezione, prezzo e disponibilità

Infine la confezione, con apertura centrale, che include un caricabatterie, da 45W con presa italiana, e relativo cavo USB. Troviamo, inoltre, un’ottima custodia in fibra aramidica (simile alla fibra di carbonio) che va a proteggere il lato posteriore dello smartphone quando è chiuso. Cover con supporto posteriore che consente di inclinare leggermente lo smartphone quando posizionato su una superficie orizzontale.

Infine i prezzi del Phantom V Fold. La versione 12+256GB sarà in vendita prossimamente a 1.099 dollari. La variante 12+512GB sarà, invece, acquistabile a 1.222 dollari. Al momento non ci sono informazioni sulla disponibilità in Italia.