Recensione Xiaomi POCO X4 GT: un ottimo smartphone di fascia media

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra recensione del nuovissimo X4 GT di POCO, brand appartenente alla famiglia Xiaomi. Smartphone di fascia media, con Android 12, dalle interessanti prestazioni. Analizziamo, quindi, nel dettaglio, tutte le caratteristiche del nuovo Xiaomi POCO X4 GT.

Design e confezione

L?X4 GT si presenta con un design elegante e curato; spicca, in particolare, il foro sul display per la camera frontale e il grande modulo al posteriore, che sporge dalla scocca, dedicato alle 3 fotocamere e al flash.

Smartphone realizzato con retro in plastica, cornice in metallo e Gorilla Glass 5 per la protezione del display. Cellulare disponibile in tre diverse colorazioni: Blue, Black, Silver Variante Black, oggetto della nostra prova, con verniciatura opaca al posteriore che trattiene un po? le impronte.

Passiamo al lato destro dove troviamo il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione con integrato il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (abbastanza preciso e veloce).

Proseguiamo con il lato inferiore che ospita il carrellino in grado di accogliere una doppia nano SIM, la USB Type-C ed uno degli altoparlanti stereo. Il secondo speaker si trova sul lato superiore insieme al jack audio da 3,5 mm e all'emettitore ad infrarossi per il controllo di TV e di altri apparecchi.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 163,64 x 74,29 x 8,87 mm, con un peso di 200g. Infine la confezione che include un cavo USB, un?utile custodia protettiva trasparente in silicone, un alimentatore da 67W ed una pellicola protettiva per lo schermo.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del POCO X4 GT:

- Display: IPS da 6,6", Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), 20,5:9, frequenza di aggiornamento a 7 stadi fino a 144 Hz, touch sampling rate a 270 Hz, Dolby Vision, HDR10, DCI-P3, luminosità massima 500 nits, rivestimento Gorilla Glass 5

- Processore: nuovo MediaTek Dimensity 8100, octa core a 5nm con frequenza fino a 2,85 GHZ e raffreddamento tramite LiquidCool Technology 2.0 con camera di vapore

- GPU: Mali-G610 MC6

- RAM: 8 GB LPDDR5

- Memoria: 128 o 256 GB UFS 3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 64 MP f/1.89, ultra-grandangolo da 8 MP f/2.2,

FOV 120°, macro da 2 MP f/2.4

- Fotocamera anteriore: 16 MP f/2.45

- Batteria: 5.080 mAh con ricarica rapida a 67 W

- Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C, jack audio da 3,5 mm

- Audio: stereo, Dolby Atmos, Hi-res

Analisi del software

Sul POCO X4 GT troviamo il sistema operativo Android 12 (patch di sicurezza di luglio) e interfaccia MIUI 13.0.5. Interfaccia curata e completa che include numerose funzionalità; ricordiamo, in particolare, la modalità lettura per ridurre l?affaticamento visivo, i numerosi temi per personalizzare lo smartphone e l?interfaccia ?Game Turbo? dedicata ai videogiochi.

Curato anche il software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzioni a partire dalla modalità di scatto a 64MP e l?algoritmo di intelligenza artificiale con riconoscimento automatico delle scene. Non mancano l?HDR e le modalità manuale, panoramica, notte e ritratto. Infine citiamo l?opzione "Breve Video", che registra clip da 15 secondi, lo Slow motion e il Time-lapse.

Analisi delle prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni del POCO X4 GT, con un giudizio decisamente positivo. Smartphone veloce, con un?interfaccia sempre fluida e reattiva ed un rapido avvio delle app. Cellulare adatto anche ai videogiochi di ultima generazione grazie al nuovo e potente processore Mediatek, al display ad elevato refresh rate e all'audio stereo di qualità e dall?elevata potenza. Non dimentichiamo il software Game Turbo che consente di ottimizzare le prestazioni nei videogiochi.

Passiamo al comparto fotografico. Molto buone le foto di giorno, con una qualità leggermente più bassa in condizioni di ridotta luminosità (utile la modalità notte); discreto il grandangolo; analoga valutazione per la camera anteriore; inutile la macro da soli 2 MP. Concludiamo con i video al massimo in 4K a 30 fps, non molto stabili e di discreta qualità solo in piena luce.

Ottima l'autonomia, con la batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un giorno di utilizzo intenso. Smartphone con ricarica rapida: 100% in 45 minuti. Giudizio positivo anche sul display: ampio, dai colori naturali (regolabili dall?utente) e dalla buona luminosità. Discreti i neri e gli angoli di visione. Analoga valutazione per l?ergonomia, con un peso un po' elevato. Nessun problema riguardo la connettività, con un buon comparto audio.

Non dimentichiamo il prezzo, con la versione da 128 GB da noi provata acquistabile a 329 euro.

Scopri di più su Amazon (acquistabile anche a rate)