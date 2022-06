Recensione ZTE Axon 40 Ultra: un potente smartphone dal raffinato design

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo ZTE Axon 40 Ultra. Smartphone dalle linee curate con uno schermo curvo dai bordi sottili, privo di fori o notch. Lo ZTE Axon 40 Ultra è, infatti, uno dei primi smartphone al mondo ad utilizzare la tecnologia UDC (under display camera) con il sensore anteriore nascosto sotto al display AMOLED.

Cellulare che vanta, inoltre, un potentissimo hardware, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, ed un completo comparto fotografico posteriore formato da tre sensori Sony da 64 MP, di ultima generazione.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo smartphone ZTE Axon 40 Ultra.

Design e confezione

Il design dell’Axon 40 Ultra colpisce già al primo sguardo grazie alla curvatura laterale di 71° dello schermo, con cornici davvero sottili. Display AMOLED privo di fori o notch, con la camera frontale completamente invisibile, nascosta sotto lo schermo. Smartphone che vanta anche un sottile profilo metallico e un lato posteriore in vetro nero satinato, brillante alla luce. Qui troviamo un modulo, che sporge dalla scocca, dedicato alle tre fotocamere, all’autofocus laser e al flash.

Per quanto riguarda i vari comandi, sul lato destro sono stati inseriti il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione/sblocco. Nella parte bassa troviamo la porta USB-C, lo slot per le due Nano Sim e uno dei due speaker stereo; il secondo altoparlante è, invece, posizionato sul lato superiore e separato dalla sottilissima capsula auricolare.

Concludiamo l’analisi del design con le dimensioni ed il peso dell’Axon 40 Ultra: 163,3 x 73,6 x 8,4 mm e 204 grammi.

Infine la ricca confezione che include un alimentatore da 65W, un paio di auricolari con filo, un adattatore USB-C / ingresso per jack audio ed una custodia in silicone trasparente; peccato per l’assenza di una pellicola protettiva preapplicata in fabbrica.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete del nuovo ZTE Axon 40 Ultra:

- Schermo: AMOLED da 6,8 pollici Full HD+ (risoluzione di 2.480 x 1.116 pixel), densità 400 ppi), frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 10 bit, 1.500 nit di luminosità massima, lettore di impronte digitali integrato

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, a 3 GHz, con raffreddamento tramite camera di vapore

- Memoria: 8, 12 GB di RAM LPDDR5 e 128, 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 (no microSD)

- Fotocamere posteriori: principale Sony IMX787 da 64 MP, 35 mm equivalente, f/1.6, OIS; grandangolo da 112° Sony IMX787 da 64 MP, 16 mm equivalente, f/2.35, con funzione macro; posteriore tele periscopica a 64 MP con zoom ottico 3,5X, 91 mm equivalente, f/3.5, OIS,

- Fotocamera frontale: 16 MP UDC

- Connettività: 5G, Wi-Fi 6E ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1, GPS

- Audio: stereo con DTS:X Ultra, tre microfoni stereo

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 65 Watt

Analisi del software

A bordo dell’Axon 40 Ultra troviamo il sistema operativo Android 12 con patch di sicurezza di maggio e personalizzato con l’interfaccia MyOS 12 di ZTE. Software dal design curato e ricco di funzionalità. Partiamo dal tradizionale Google feed accessibile scorrendo il dito verso destra nella schermata Home. Non manca, inoltre, una ricca sezione per la personalizzazione dell'interfaccia utente con temi, sfondi dinamici della schermata di sblocco, varie animazioni dei menù e altro ancora. Tra le varie funzionalità ricordiamo anche l’Always on display e le modalità ad una sola mano, lettura (schermo in bianco e nero) e ad alto risparmio energetico.

Passiamo al software per la gestione delle tre fotocamere (principale, grandangolo e zoom) che include numerose opzioni.

Iniziamo dalle modalità Notte, Pro, Panoramica, Time lapse e Slow motion. Troviamo, inoltre, l’HDR, un algoritmo di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle scene, la funzione scanner documenti, l’opzione per attivare contemporaneamente le tre fotocamere e la modalità Macro. Infine citiamo anche le funzioni “Smart Moon” e “Star Photography” che utilizzano avanzate elaborazioni delle immagini per interessanti foto della Luna e delle stelle. Curata anche la sezione dedicata ai video, fino a 8K e anche in HDR10.

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio su questo smartphone è decisamente positivo. L’Axon 40 Ultra è uno degli smartphone più veloci sul mercato grazie al potente processore Snapdragon e allo schermo a 120 Hz. Smartphone completo e sempre fluidissimo con eccellenti prestazioni nelle app e nei videogiochi.

Cellulare dal raffinato design, con un’ottima qualità costruttiva. Analoga valutazione sullo schermo, dall’elevata luminosità e ben visibile anche alla luce del Sole. Display dai colori naturali (regolabili nelle impostazioni) e con riconoscimento delle impronte integrato preciso e veloce. Analoga valutazione per lo sblocco tramite riconoscimento del viso. Non delude il comparto telefonico e l’audio stereo, potente e di buona qualità. Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo intenso (6/7 ore di display attivo); accumulatore ricaricabile in soli 45 minuti circa grazie all’alimentatore da 65W incluso. Buona, inoltre, l’ergonomia nonostante le elevate dimensioni dello schermo; smartphone sottile e maneggevole, ma un po’ scivoloso. Ottimo il software, ricco di numerose ed utili funzionalità.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale posteriore, di giorno si ottengono scatti di elevata qualità.

Buone le prestazioni del grandangolo, discreti lo zoom (fino a 40X con elaborazione digitale) e le modalità Macro e Notte.

Giudizio positivo sui video dei sensori posteriori, ben stabilizzati. Sufficienti le prestazioni della camera anteriore nelle foto e nei video, dai colori non sempre naturali e dalla definizione non elevatissima.

Peccato per l’assenza della ricarica wireless e della protezione da liquidi e polvere.

ZTE Axon 40 Ultra sarà disponibile all'acquisto, nella colorazione Black, tramite lo store ufficiale ZTE a partire dal prossimo 21 giugno ad un prezzo di 829 euro per la variante da 8/128GB e 929 euro per la versione da 12/256GB. Inoltre sullo store ufficiale di ZTE è possibile acquistare, fino al 21 giugno, un voucher dal costo di 1,99 euro per avere diritto ad uno sconto di 50 euro sul prezzo dello smartphone.