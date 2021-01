Come sarà Redmi K40: manca poco al lancio del top di gamma della "succursale" Xiaomi

Stando alle voci che circolano in rete, la famiglia di smartphone che sostituirà la K30 dovrebbe essere presentata ufficialmente il prossimo 17 febbraio. Per ora, abbiamo raccolto le prime indiscrezioni su caratteristiche e prezzo

C'è grande attesa per il lancio di Redmi K40, il nuovo top di gamma dell'azienda "succursale" di Xiaomi, che recentemente ha presentato al grande pubblico la nuova serie Mi 11. Due dispositivi differenti, entrambi di fascia alta e con delle versioni "Pro" per gli utenti che hanno maggiori esigenze in termini di prestazioni hardware e per il comparto fotografico.

Cresce l'attesa per Redmi K40

Molte sono le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sul nuovo Redmi K40, tra cui rumors, poi smentiti dall'azienda stessa, che volevano uno smartphone con display curvo. Ciò che appare molto probabile è che i nuovi smartphone dell'azienda cinese avranno display ampio, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sul fronte del processore non ci sono naturalmente conferme, difficile comunque pensare che K40 monti il nuovo Qualcomm Snapdragon 888, più verosimile pensare che venga equipaggiato con un chip di primo livello, e in questo senso ci sono forte indiscrezioni che l'indiziato possa essere un altro processore neonato, di affidabilità e performante: Snapdragon 870.

Sul comparto fotografico c'è chi assicura che i nuovi dispositivi avranno quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. Gli affezionati potrebbero storcere il naso, dal momento che il predecessore, Redmi K30, aveva sensore da 64 megapixel. Questo non significa che le prestazioni delle fotocamere saranno inferiori, bensì che i nuovi smartphone avranno dei sensori più pregiati. C'è da scommetterci che la qualità degli scatti risulterà comunque superiore.

Le caratteristiche tecniche di Redmi K40

display ampio con refresh rate a 120 Hz

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel

processore Qualcomm Snapdragon 870

Prezzo e data di uscita

Ancora non ci sono informazioni ufficiali sulla data di presentazione dei nuovi smartphone del colosso cinese, per quanto alcune indiscrezioni che circolano sul web vogliano il grande lancio sul mercato previsto per il prossimo 17 febbraio. Quanto al prezzo, invece, il prezzo di partenza per il modello base non dovrebbe essere di molto superiore ai 400 euro.