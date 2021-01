Redmi Note 9T: il super smartphone di fascia media con 5G

È ufficiale il nuovo Redmi Note 9T 5G, smartphone Xiaomi che si candida ad essere uno tra i migliori dispositivi di fascia media presenti sul mercato. Caratteristiche tecniche di prima fascia, e prezzo accessibile a tutti, a partire da 269 euro.

Le caratteristiche del nuovo Redmi

Il nuovo smartphone Xiaomi è alimentato da processore 5G integrato nel Dimensity 800U di MediaTek e punta molto sulla tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel, con sensore di profondità da 2 e obiettivo macro da 2, quasi un lusso per la categoria. Redmi Note 9 5G si caratterizza per un ampio display con diagonale da 6,53 pollici e un retro in policarbonato testurizzato anti-impronte, che facilita anche la presa.

Il colosso cinese punta molto anche sulla batteria e la capacità dei nuovi dispositivi di avere una lunga durata. In particolare, Redmi Note 9T 5G ha una batteria da 5000 mAh, con ricariva veloce da 18 W. La tecnologia ad alto ciclo secondo Xiaomi permetterà alla batteria di avere un utilizzo quotidiano, anche sotto stress, senza un significativo degrado per almeno 3 anni. Di certo un bel biglietto da visita per l'utente che ha l'esigenza di uno smartphone funzionale e con ottime caratteristiche e che possa durare a lungo nel tempo.

Quando esce e prezzo

Lo smartphone Xiaomi, che sarà disponibile alla vendita a partire dal 25 gennaio, sarà commercializzato in due configurazioni. Con RAM da 4 GB e 64 GB di archiviazione interna a 269,90 euro, con RAM da 4 GB e memoria interna da 128, invece, a 299,90 euro.

La scheda tecnica di Redmi Note 9T 5G