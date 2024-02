iPhone 16 con poche novità? Di sicuro avrà un nuovo 'tasto'

I nuovi iPhone 16 non dovrebbero avere delle modifiche essenziali sul fronte del design, ed è improbabile che abbiano funzioni avanzate di intelligenza artificiale generativa. Ne è convinto l'analista vicino agli ambienti Apple, Ming-Chi Kuo. È solo una delle ultime indiscrezioni riguardo alla nuova galassia di smartphone di Cupertino, che è bene ricordare che non saranno presentati, come da tradizione, prima di metà settembre.

Ultime novità su iPhone 16

C'è da dire che se davvero iPhone 16 sarà debole sul fronte AI, potrebbe incorrere in un calo delle vendite. Da una parte ci sono gli aficionados che difficilmente rinunciano all'ultimo modello dello smartphone con la mela, dall'altra ci sarà chi guarderà di sicuro altrove, magari verso un brand in grado di offrire, oltre che funzioni avanzate, anche dispositivi pieghevoli. Perché sì, per quanto si parli da tempo di un iPhone richiudibile, non ci sono segnali che i prossimi dispositivi possano offrire tale variante.

Tra le novità, iPhone 16 potrebbe essere dotate di un 'tasto non tasto': non sarà fisico, e si attiverà, probabilmente, con il tocco del display. Non è chiaro quale dovrebbe essere la sua funzionalità, ma pare che possa essere legata al funzionamento del comparto fotografico, probabilmente sul fronte della produzione video.