Batteria e fotocamere super a prezzi mini: ecco Samsung Galaxy A12 e A02s

I nuovi entry level della famiglia Galaxy A saranno disponibili in Italia a partire dai primi mesi del 2021. Saranno messi sul mercato ad un massimo di 200 euro

Samsung ha ufficializzato i nuovi smartphone Galaxy A12 e Galaxy A02s, che rendono disponibili innovazioni avanzate a un prezzo accessibile: si arriva ad un massimo di 200 euro per dei cellulari entry level che potrebbero ritagliarsi il proprio spazio anche tra dispositivi di fascia media. Entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria di lunga durata, fotocamera multipla e un ampio display immersivo. Saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2021.

La famiglia Galaxy A si allarga

Galaxy A12 e A02s hanno ampio display Infinity-V HD+ da 6,5", che permetterà di guardare contenuti con un livello di nitidezza e di qualità straordinario per il prezzo di vendita proposto. La batteria a lunga durata da 5.000 mAh permette di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza interruzioni e la ricarica rapida da 15W, disponibile su entrambi i modelli, riduce il tempo necessario per ricaricare il dispositivo.

Punto di forza dei due smartphone potrebbe essere, però, il comparto fotografico. Samsung Galaxy A02s e A12 sono dotati di fotocamera principale rispettivamente da 13 e 48 megapixel. A12 include anche una fotocamera ultra-grandangolare da 5 megapixel che permetterà di scattare foto panoramiche di alta qualità. Entrambi gli smartphone, inoltre, dispongono di una fotocamera di profondità da 2 megapixel, che permette di mettere a fuoco il soggetto della foto su cui si vuole porre l’attenzione, e di una fotocamera macro da 2 megapixel per catturare ogni dettaglio a distanza ravvicinata.

Menzione merita anche il design elegante dei due cellulari Samsung, che li rende al contempo confortevoli da impugnare. Sia Galaxy A12 che Galaxy A02s sono disponibili nelle colorazioni bianco e nero, mentre A12 è disponibile anche in blu e sfrutta la piattaforma di sicurezza Samsung Knox ed è supportato da un sensore di impronte digitali laterale.

Samsung Galaxy A12: scheda tecnica

display da 6,5" HD+

Quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel

Processore Octa Core MediaTek MT6765 (2,3 GHz + 1,8 GHz)

RAM da 4 GB

memoria interna da 64 o 128 GB

sensore di impronte digitali (laterali)

Samsung Galaxy A02s: scheda tecnica