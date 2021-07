Galaxy A22 è il nuovo smartphone 5G economico di Samsung

Già disponibile per l'acquisto in Italia, garantisce prestazioni di livello, nonostante costi solo 249,90 euro

Samsung Galaxy A22 5G è l’ultimo smartphone della gamma di dispositivi 5G del colosso coreano, che arricchisce la serie Galaxy A, pensata per rendere le tecnologie innovative accessibili a un vasto pubblico e quindi ad un prezzo contenuto. È disponibile in Italia a 249,90 euro.

Galaxy A22 5G è super veloce

Galaxy A22 5G si caratterizza per un design elegante ed ergonomico ed è disponibile in numerosi colori. Le performance del nuovo smartphone garantiscono esperienze immersive sia nella fruizione di contenuti in streaming sia nel gaming e la sua fotocamera versatile e piuttosto potente.

Connettività rapida: il nuovo smartphone medio gamma di Samsung, infatti, è dotato di 5G veloce. Ma non solo. Galaxy A22 vanta un ampio display FHD+ da 6,6" con refresh rate da 90Hz, che abbinato alla connettività 5G, garantisce un’elevata immersività e permette agli utenti di godere i propri contenuti senza interruzioni. Un dispositivo che garantisce una lunga durata anche sotto stress, grazie ad una batteria molto capiente, da 5000mAh.

Il nuovo Galaxy A22 5G arricchisce la fruizione di contenuti in streaming e le esperienze videoludiche con un refresh rate da 90Hz e una batteria da 5.000mAh, che garantisce ore di scorrimento fluido.

Il comparto fotografico è versatile e permette di catturare gli attimi quotidiani in qualsiasi momento e condizione. Lo smartphone disponde di una fotocamera principale da 48 megapixel, una ultra-grandangolare da 5, una fotocamera di profondità da 2 e una fotocamera frontale da 8 megapixel, che permette di scattare selfie di buona qualità.

Scheda tecnica