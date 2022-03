Nuovi Samsung Galaxy A53 5G e A33 5G: super smartphone di fascia media

Samsung ha annunciato oggi Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G; smartphone di fascia media con a bordo le ultime innovazioni del produttore coreano. Cellulari dotati di un ampio schermo con tecnologia Super AMOLED, un nuovo processore Exynos ed una capiente batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 25W. Ricordiamo, inoltre, le quattro fotocamere posteriori, la connettività 5G e la resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IP67.

Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G utilizzano il sistema operativo Android 12 con la nuova interfaccia utente One UI 4.1. Samsung garantisce fino a quattro generazioni di aggiornamenti di One UI e Android e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Di seguito le caratteristiche tecniche complete dei nuovi Samsung Galaxy A33 5G e A53 5G.

Samsung Galaxy A33 5G

- Schermo: Super AMOLED Infinity U (con notch a goccia per la fotocamera frontale) da 6,4 pollici Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) a 90 Hz, con vetro Gorilla Glass 5

- Processore: Samsung Exynos 1280, octa core a 2,4 GHz con GPU Mali-G68 MP4

- Memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile

- Fotocamere posteriori: principale da 48 MP con stabilizzazione ottica OIS, ultra wide da 8 MP con 120 gradi di campo visivo, macro da 5 MP, bokeh da 2 MP

- Fotocamera frontale: 13 MP

- Audio: stereo con Dolby Atmos

- Connettività: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 2.0, GPS

- Batteria: 5.000 mAh, ricarica rapida a 25 watt (alimentatore non incluso)

- Dimensioni e peso: 159,7 x 74 x 8,1 mm, 186 gr

Samsung Galaxy A53 5G

- Schermo: Super AMOLED Infinity O (con foro per la fotocamera frontale) da 6,5 pollici Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) a 120 Hz, con vetro Gorilla Glass 5

- Processore: Samsung Exynos 1280, octa core a 2,4 GHz con GPU Mali-G68 MP4

- Memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile o 8 + 256 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 64 MP con stabilizzazione ottica OIS, ultra wide da 12 MP con 120 gradi di campo visivo, macro da 5 MP, bokeh da 5 MP

- Frontale: 32 MP

- Audio: stereo con Dolby Atmos

- Connettività: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 2.0, GPS

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 watt (alimentatore non incluso)

- Dimensioni e peso: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm, 189 gr

Prezzi e disponibilità

Galaxy A53 5G sarà disponibile in preordine dal 17 marzo al 31 marzo con gli auricolari Galaxy Buds Live in omaggio. Il prezzo al pubblico è di €469,90 per la versione da 6+128GB, mentre è di €529,90 per la versione da 8+256GB che sarà disponibile solo sullo store ufficiale di Samsung.

Galaxy A33 5G sarà disponibile dalle prime settimane di aprile ad un prezzo al pubblico consigliato di €389,90.