Galaxy A55 e Galaxy A35: i nuovi smartphone di fascia media di Samsung

Samsung ha presentato i nuovi smartphone di fascia media Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G. Entrambi i dispositivi sono dotati di avanzate funzionalità fotografiche e un ampio display con tecnologia AMOLED.

Scendendo nel dettaglio, grazie alla tecnologia Nightography migliorata, Galaxy A55 scatta foto più nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sia Galaxy A55 5G, sia Galaxy A35 5G vantano avanzate funzioni come la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e la stabilizzazione digitale dei video (VDIS) che consentono ottimi risultati anche durante le riprese in movimento.

Gli utenti possono godersi i contenuti preferiti grazie al display Super AMOLED Full HD. Inoltre, grazie a Vision Booster, lo schermo da 6,6 pollici di Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G appare sempre brillante e nitido, anche in ambienti esterni con la luce diretta del Sole. Smartphone con display realizzato in robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e classificazione IP67 per la protezione contro polvere e acqua.

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G portano per la prima volta agli utenti della serie Galaxy A una delle funzioni di sicurezza più innovative dei dispositivi Galaxy top di gamma: Samsung Knox Vault. Una soluzione di sicurezza basata sull'hardware, offre una protezione completa per proteggere i dati più importanti di un dispositivo, compresi i codici PIN e le password.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete dei nuovi Galaxy A55 e Galaxy A35.

Samsung Galaxy A55 5G

- Display: Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, lettore delle impronte sotto al display, 1.000 nit di luminosità

- Processore: Samsung Exynos 1480 (4 nm) con CPU cota-core e GPU Xclipse 530

- Memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP + grandangolare da 12 MP + macro da 5 MP

- Fotocamera anteriore: 32 MP

- Connettività: 5G (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 2.0

- Batteria: 5.000 mAh, supporta la ricarica rapida cablata a 25 W

- Dimensioni: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm

- Peso: 213 grammi

- Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

Samsung Galaxy A35 5G

- Display: Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, lettore delle impronte sotto al display, 1.000 nit di luminosità

- Processore: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5

- Memorie: 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP + grandangolare da 8 MP + macro da 5 MP

- Fotocamera anteriore: 13 MP

- Connettività: 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 2.0

- Batteria: 5.000 mAh, supporta la ricarica rapida cablata a 25 W

- Dimensioni: 161,7 x 78 x 8,2 mm

- Peso: 209 grammi

- Sistema operativo: One UI 6.1 basata su Android 14

Versioni, prezzi e offerte lancio

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono già disponibili nelle colorazioni Awesome Navy, Awesome Iceblue, Awesome Lemon e Awesome Lilac.



Galaxy A55 5G è acquistabile nelle seguenti configurazioni:

8GB + 256GB a 549,90 euro

8GB + 128GB a 499,90 euro



Galaxy A35 5G è disponibile nelle seguenti versioni:

8GB + 256GB a 459,90 euro

6GB + 128GB a 399,90 euro



Acquistando Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G fino al 31 marzo, sarà possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione e ottenere:

Galaxy A55 da 256GB al prezzo di Galaxy A55 da 128GB.

Galaxy A35 da 256GB al prezzo di Galaxy A35 da 128GB.

