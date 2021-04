Galaxy M12: il nuovo smartphone entry level di Samsung con un prezzo super

Samsung ha annunciato oggi il lancio del nuovo Galaxy M12 in Europa. Dopo il successo di vendite di Galaxy M11 e Galaxy M21, il colosso coreano si impegna a fornire agli utenti funzionalità di ultima generazione a un prezzo accessibile. Si tratta di un dispositivo economico - sarà venduto a 179,90 euro - con caratteristiche top: ampio display Infinity-V, refresh rate a 90Hz, processore potente e una batteria molto ampia da 5000 mAh.

Il nuovo Samsung Galaxy M12

Galaxy M12 è in grado di fornire delle prestazioni di livello per la propria fascia di competenza, grazie ad un processore Octa-core da 2GHz a risparmio energetico, che garantisce utilizzo rapido, multitasking fluido e un consumo energetico ridotto, perfetto per la navigazione o l'utilizzo di più app contemporaneamente.

Lo schermo del Galaxy M12 è stato significativamente migliorato, introducendo, come già detto, un refresh rate di 90Hz. Grazie al display Infinity-V HD+ da 6,5", gli appassionati di maratone tv potranno godersi i loro contenuti preferiti anche in movimento. Che si stia giocando o guardando una web serie, le proporzioni 20:9 abbinate al supporto di Dolby Atmos sugli auricolari, sia con cavo sia Bluetooth, garantiscono una visione cinematografica e un’ottima esperienza di ascolto. Il nuovo smartphone economico di Samsung integra, inoltre, una potente batteria da 5000mAh con caricabatterie da 15W.

La quad camera di M12

Comparto fotografico. Galaxy M12 è dotato di un sistema professionale di lenti, in grado di soddisfare ogni esigenza di scatto, per immortalare al meglio i momenti più importanti. Ospita nella parte posteriore una quadrupla fotocamera ad alta risoluzione, con fotocamera principale da 48MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5MP (con campo visivo di 123°), macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP. RIcapitolando, il nuovo smartphone low cost di Samsung dispone di: