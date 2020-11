Come saranno i nuovi Galaxy S21 di Samsung

L'attesa è altissima per gli Android addicted, e potrebbe durare ancora per qualche mese. Tuttavia, nel corso degli ultimi tempi sono circolate molte indiscrezioni sui nuovi Galaxy S21, smartphone di punta di casa Samsung, che dovrebbero essere presentati ed uscire ufficialmente sul mercato a gennaio 2021. Sono stati i leaker di Android Police, come spiegato anche da Ansa, a riportare quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei tre nuovi dispositivi del colosso coreano che andranno a rimpiazzare la famiglia Galaxy S20.

I nuovi Samsung Galaxy

Partiamo dai numeri, quindi. Il nuovo Galaxy S21, infatti, dovrebbe essere venduto in tre varianti: quella normale o base, una Plus e una Ultra. Gli smartphone dovrebbero avere display tra i 6,2 e i 6,8" e il modello più potente dovrebbe supportare anche la S Pen (che non dovrebbe essere però compresa nella confezione di vendita). Altri dettagli interessanti: i nuovi cellulari top di gamma di casa Samsung supporteranno le reti 5G e avranno un display con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz e monteranno un processore Snapdragon 875 o Exynos 2100.

Le caratteristiche di Galaxy S21

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, Galaxy S21 avrà display da 6,2" e tripla fotocamera posteriore, con sensore principale e ultra-grandangolare entrambi da 12 megapixel e teleobiettivo da 64. Disponibile in quattro colorazioni differenti (viola, rosa, grigio e bianco), monterà una batteria da 4000 mAh. Riassumendo, lo smartphone base avrà:

display da 6,2"

tripla fotocamera con teleobiettivo a 64 megapixel

batteria da 4000 mAh

Come saranno S21 Plus e Ultra

Galaxy S21+ (o Plus) avrà uno schermo più ampio da 6,7" e monterà lo stesso comparto fotografico posteriore del fratello minore. Cambiano le finiture, più pregiate: lo smartphone sarà disponibile in argento, nero e viola. Il più performante della famiglia, S21 Ultra avrà display molto grande da 6,8" e presenterà una fotocamera posteriore quadrupla, smentendo le indiscrezioni di qualche tempo fa che parlavano di cinque: l'obiettivo principale sarà da 108 megapixel, avrò grandangolare da 12 e due teleobiettivi da 10, che supporteranno rispettivamente zoom ottico da 3 e 10X. Le colorazioni in questo caso saranno due (nero e argento) e la batteria salirà invece a 5000 mAh, per garantire lunga durata. Come preannunciato, la S Pen non sarà inclusa nella confezione.