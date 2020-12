Galaxy S21 Ultra sarà un top di gamma davvero super

LetGoDigital ha svelato in anteprima come dovrebbero presentarsi i nuovi smartphone del colosso coreano con una riproduzione 3D

È ancora una volta LetsGoDigital a fornire preziose informazioni sulle presunte caratteristiche della nuova famiglia Samsung Galaxy S21, che a partire dal 2021 andrà a sostituire i Galaxy S20. I nuovi modelli, per i quali nelle ultime settimane sta salendo non poco l'attesa, dovrebbero essere presentati nel corso del prossimo mese di gennaio. La presentazione della fan edition, invece, dovrebbe slittare verso fine anno (S20 FE è stato ufficializzato solo alla fine di agosto 2020).

I nuovi Galaxy saranno disponibili almeno inizialmente in tre modelli: S21, S21 Plus e S21 Ultra, l'ultra top di gamma Samsung. LetGoDigital avrebbe ricevuto informazioni importanti sul design dei nuovi smartphone del colosso coreano, al punto di realizzare dei rendering in 3D dei nuovi modelli. Nell'immagine di copertina è possibile apprezzare la riproduzione di S21 Ultra.

Quello che appare più evidente anche all'occhio meno attento è la diversa disposizione delle fotocamere nei nuovi modelli, che dovrebbero anche occupare più spazio nella back cover rispetto al passato. Il modello Ultra, inoltre, dovrebbe disporre di un sensore in più, posizionato direttamente sopra al flash. Anche lo scomparto con carrellino per la scheda sim dovrebbe collocarsi verso il basso. Ma vediamo più nello specifico le sue caratteristiche (o presunte tali).

Come sarà Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra, il vero smartphone di punta di Samsung, avrà display più ampio rispetto agli altri due dispositivi, una fotocamera migliore (ecco il perché del sensore in più) e anche una batteria più capace, in grado di durare di più anche sotto stress. Lo schermo dovrebbe essere di circa 6,9", un piccolo tablet, e rispetto a S21 e S21 Plus sarà più curvo e avrà u a risoluzione QHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Quanto al comparto fotografico posteriore, S21 Ultra sarà dotato di una funzione di zoom ibrido 10x, fotocamera grandangolare da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 e due teleobiettivi da 10 megapixel (con zoom ottico 10x e 3x). Quanto alla fotocamera anteriore, il nuovo top di gamma Samsung permetterà di scattare selfie di qualità superiore con sensore da 40 megapixel.

Per quanto riguarda il processore, i modelli europei monteranno Exynos 2100, mentre il nuovissimo Snapdragon 888 sarà installato solo sugli smartphone in vendita in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Non dovrebbero esserci differenze rispetto al passato sul fronte della memoria: RAM da 16 GB e capacità di archiviazione interna da 256 GB.

S21 Ultra: la scheda tecnica