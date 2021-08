I nuovi Samsung Galaxy S22 avranno una super fotocamera posteriore

La grande attenzione di Samsung, negli ultimi anni, è rivolta agli smartphone pieghevoli, dove è unico leader, con la concorrenza che stenta a stare al passo dei vari Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Parallelamente, tuttavia, il colosso coreano non ha messo da parte i cellulari tradizionali, per quanto abbia ceduto il passo ad una stratosferica Xiaomi, primo brand per vendite nel 2021.

Se le famiglie S20 e S21 non hanno convinto a pieno i consumatori, Samsung è pronta a lanciare la famiglia dei Galaxy S22 all'insegna degli aggiornamenti e delle novità.

Samsung Galaxy S22: prime indiscrezioni

Punto di forza, secondo gli analisti di settore, sarà il comparto fotografico. Se negli ultimi anni l'azienda ha puntato tutto su teleobiettivo con zoom ottico 1,1x, Galaxy S22 dovrebbe disporre di un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Si tratterebbe di un salto in avanti molto importante, nonostante la resa fotografica dei modelli precedenti non abbiano mai fatto gridare allo scandalo.

Secondo le indiscrezioni che girano negli ultimi giorni, Galaxy S22 e S22+ avranno un sensore principale da 50 megapixel, mentre il grandangolare dovrebbe essere da 12 megapixel. I nuovi dispositivi dovrebbero garantire un'ottima autonomia, grazie ad un'ampia batteria da 4500 mAh e dovrebbero montare processore Exynos 2200.

Quando escono i nuovi top di gamma Samsung

Ad oggi, ad ogni modo, non ci sono indicazioni certe. La concentrazione di Samsung, ad oggi, è quella di far funzionare bene le vendite dei "foldable". Con ogni probabilità la nuova famiglia Samsung Galaxy 22 potrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2022.