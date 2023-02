Nuovi Samsung Galaxy S23 già disponibili in Italia

Dopo la presentazione di ieri sera, torniamo oggi ad analizzare nel dettaglio i nuovi smartphone top di gamma di Samsung: Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra.

Cuore dei nuovi modelli, dal design leggermente rivisto, è l’esclusivo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, la piattaforma più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphone Samsung Galaxy e lo Snapdragon più veloce oggi disponibile. Nuovo processore con una frequenza leggermente più alta rispetto alla versione standard presente sui prodotti della concorrenza ed il 30% più veloce rispetto alla CPU della serie Galaxy S22.

L’S23 Ultra conserva il pennino presente sul precedente modello e adotta un’innovativa e potentissima camera principale da ben 200 MP. Inoltre tutti i nuovi smartphone Samsung vantano un’avanzata e completa sezione fotografica in grado di catturare foto e video di qualità anche di notte, grazie all'elaborazione dell’intelligenza artificiale.

Sui display da 6,1, 6,6 e 6,8 pollici dei nuovi Galaxy S23, Plus ed Ultra debutta il nuovo vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 (anche sulla scocca posteriore), con una maggiore resistenza agli impatti.

Caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S23 Ultra

- Display: AMOLED, 6,8", QHD+, Edge, refresh rate 1-120Hz, campionamento tocco 240Hz (modalità Gaming), sensore impronte digitali integrato nel display

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

- Tagli di memoria (Ram + Storage): 8GB + 256GB; 12GB + 256GB; 12GB + 512GB; 12GB + 1TB

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 200MP principale Adaptive Pixel con pixel binning, f/1,7, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36°; 10MP tele 10x, zoom ottico, f/4,9, FOV 11°, Space Zoom 100x (ottico 10x + digitale 10x)

- Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

- Batteria: 5.000mAh, ricarica via cavo 45W (fino al 65% in 30 min), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

- Impermeabilità: IP68

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia One UI 5.1

- Dimensioni e peso: 163,4x78,1x8,9mm, per 234g

- Colori: Phantom Black, Cream, Green, Lavender

Samsung Galaxy S23 Plus

- Display: AMOLED, 6,6", Full HD+, refresh rate 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz (modalità Gaming), sensore impronte integrato nel display

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

- Tagli di memoria: 8GB + 256GB; 8GB + 512GB

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamera posteriori: 50MP principale, f/1,8, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36°

- Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

- Batteria: 4.700mAh, ricarica via cavo 45W (fino al 65% in 30 min), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

- Impermeabilità: IP68

- Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1

- Dimensioni e peso: 157,8x76,2x7,6mm, per 196g

- Colori: Phantom Black, Cream, Green, Lavender

Samsung Galaxy S23

- Display: AMOLED, 6,1", Full HD+, refresh rate 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz (modalità Gaming), sensore impronte integrato nel display

- Processori: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

- Tagli di memoria: 8GB + 128GB; 8GB + 256GB; 8GB + 512GB

- Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, f/1,8, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36°

- Batteria: 3.900mAh, ricarica via cavo 25W (fino al 50% in 30 min), Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

- Impermeabilità: IP68

- Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1

- Dimensioni e peso: 146,3x70,9x7,6mm, per 168g

- Colori: Phantom Black, Cream, Green, Lavender

Prezzi e disponibilità

La gamma Galaxy S23 è già acquistabile ai seguenti prezzi:

Galaxy S23 Ultra

- 8GB + 256GB: 1.479 euro

- 12GB + 512GB: 1.659 euro

- 12GB + 1TB: 1.899 euro

Galaxy S23 Plus

- 8GB + 256GB: 1.229 euro

- 8GB + 512GB: 1.349 euro

Galaxy S23

- 8GB + 128GB: 979 euro

- 8GB + 256GB: 1.039 euro

Promozione

Effettuando l'acquisto, entro il 16 febbraio, sul sito ufficiale Samsung o presso uno dei negozi aderenti all'iniziativa (fisici e online) e registrando lo smartphone entro il 24 aprile si avrà diritto ad un rimborso pari a:

- Galaxy S23 Ultra 1TB: 240 euro

- Galaxy S23 Ultra 512GB: 180 euro

- Galaxy S23 Plus 512GB: 120 euro

- Galaxy S23 256GB: 60 euro

Scopri di più su Amazon (smartphone acquistabili anche a rate):

- Samsung Galaxy S23

- Samsung Galaxy S23+

- Samsung Galaxy S23 Ultra