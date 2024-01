Nuovi Samsung Galaxy S24: caratteristiche, prezzi e offerte lancio

Durante l'evento Unpacked a San José, in California, Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S24 Ultra, S24 Plus e S24. Tre smartphone di fascia alta dalle elevate prestazioni e con a bordo Galaxy AI: la nuova intelligenza artificiale di Samsung.

Iniziamo dalla “Traduzione Live” che consente traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale. Passiamo ad “Interprete” per una traduzione istantanea delle conversazioni dal vivo, in grado di funzionare anche in assenza di connessione dati o WiFi. La visualizzazione avviene sullo schermo diviso in due parti in modo che ciascun interlocutore possa leggere facilmente la traduzione. Inoltre anche la tastiera Samsung è dotata di funzionalità di intelligenza artificiale ed è in grado di tradurre messaggi ed email in 13 lingue diverse. Infine citiamo "Assistente Trascrizione” per trascrivere, riassumere e tradurre le registrazioni vocali e Android Auto, con l'AI capace di riassumere i messaggi in arrivo suggerendo anche le risposte.

Galaxy S24 è il primo smartphone a lanciare il nuovo intuitivo strumento di ricerca basato sui gesti “Cerchia e cerca con Google”. Dopo una pressione prolungata del tasto Home, sarà possibile cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo di Galaxy S24 e visualizzare i risultati di ricerca.

L’intelligenza artificiale arriva anche nelle foto con l’editor in grado di suggerire all’utente le modifiche che possono essere effettuate ad uno scatto (rimuovere oggetti e persone, togliere ombre, riflessi e altro ancora). Inoltre è possibile spostare un elemento all’interno di una foto, ingrandirlo e ridurlo. Le immagini elaborate tramite AI verranno contrassegnate da una filigrana.

Design e materiali

Il nuovo Galaxy S24 Ultra si distingue dagli altri modelli per le linee più squadrate, per l’ampio display da 6,8 pollici e per il supporto del pennino. Vanta, inoltre, un telaio in titanio. S24 ed S24 Plus, sono invece più compatti, con angoli arrotondati e bordi piatti. Infine sui nuovi Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra sono stati utilizzati plastica, vetro e alluminio riciclati.

Caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S24 Ultra

- Display: Dynamic AMOLED 2X 6,8" QHD+, Super Smooth refresh rate 1-120Hz, Corning Gorilla Glass Armor migliorato

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

- Memoria: 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB

- Connettività: 5G, WiFi 7, WiFi Direct Bluetooth 5.3

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 200MP principale, f/1,7, FOV 85°, OIS + 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° + 50MP tele, zoom ottico 5x, f/3,4, FOV 22°, OIS + 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°, OIS

- Batteria: 5.000mAh, ricarica 45W cablata (0-65% in 30 minuti), ricarica rapida senza fili, condivisione batteria wireless

- Dimensioni e peso: 162,3 x 79 x 8,6mm per 232g

- Resistenza acqua e polvere: certificazione IP68

- S Pen: integrata

- Sistema operativo : Android 14 con One UI 6.1

Samsung Galaxy S24 standard e Plus

- Display: S24 Dynamic AMOLED 2X 6,2" Full HD+; S24+ Dynamic AMOLED 2X 6,7" QHD+

- Processore: Exynos 2400

- Memoria S24: 8/128GB, 8/256GB

- Memoria S24+: 12/256GB, 12/512GB

- Connettività: 5G, WiFi 6E, WiFi Direct Bluetooth 5.3

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, f/1,8, FOV 85°, OIS + 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° + 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°

- Batteria S24: 4.000mAh, ricarica 25W (0-50% in 30 min), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione di energia wireless

- Batteria S24+: 4.900mAh, ricarica 45W (0-65% in 30 min), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione di energia senza fili

- Dimensioni e peso S24: 147 x 70,6 x 7,6mm per 167g

- Dimensioni e peso S24+: 158,5 x 75,9 x 7,7mm per 196g

- Resistenza acqua e polvere: certificazione IP68

- Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

Disponibilità, colori e prezzi

I nuovi Galaxy S24 saranno disponibili all'acquisto in preordine dal 17 gennaio con consegne a partire dal 24 gennaio. Di seguito prezzi e colori dei vari modelli.

Galaxy S24:

Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow + colori esclusivi online

8/128GB: 929€

8/256GB: 989€

Galaxy S24+:

Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow + colori esclusivi online

12/256GB: 1.189€

12/512GB: 1.309€

Galaxy S24 Utra:

Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Yellow

12/256GB: 1.499€

12/512GB: 1.619€

12/1TB: 1.859€

Promozioni

Varie le offerte lancio disponibili, in particolare segnaliamo che chi acquisterà Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra dal 17 al 30 gennaio potrà raddoppiare lo spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi. In più, registrando l'acquisto del nuovo smartphone Galaxy su Samsung Members entro il 29/2/2024 si riceveranno in regalo gli auricolari Galaxy Buds2 Pro.