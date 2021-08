Galaxy Z Fold 3: il nuovo smartphone pieghevole di Samsung è davvero super

Ha un display ampio da 7,6" in grado di garantire un'esperienza di visione cinematografica. È il dispositivo ideale per combinare il lavoro, il gioco e l'intrattenimento video. È ufficiale il nuovo Galaxy Z Fold 3 5G, smartphone pieghevole di Samsung di terza generazione, in grado di garantire un'esperienza di visione cinematografica senza interruzione, grazie al posizionamento della fotocamera sotto al display.

Le caratteristiche di Galaxy Z Fold 3

I pixel sono posizionati sopra al foro della fotocamera e permettono a Z Fold 3 di offrire un’area di visualizzazione superiore e agli utenti di visualizzare al meglio le proprie app preferite. Lo smartphone foldable di Samsung è dotato della nuova tecnologia Eco, con la quale lo schermo è il 29% più luminoso del passato e consuma meno energia, mentre il refresh rate adattivo Super Smooth da 120Hz, sia sul display principale sia sul display esterno, permettono di godere di uno scorrimento più fluido e di interazioni rapide.

Per la prima volta nella storia della serie Galaxy Z, Samsung introduce la funzionalità S Pen, con la quale gli utenti potranno fruire del proprio schermo pieghevole per il multitasking in mobilità. Grazie al pennino è infatti possibile prendere appunti durante una video call, controllare una to do list, scrivere una mail.

Smartphone funzionale

Funzionalità. Questa la parola d'ordine di Samsung Galaxy Z Fold 3, che con modalità Flex consente di svolgere più attività contemporaneamente, come partecipare a una video call nella parte superiore dello schermo e controllare gli appunti della riunione nella parte inferiore. Con la finestra Multi-Active aggiornata è possibile pianificare la propria agenda mentre si controlla il calendario, tutto sull’ampio schermo dello smartphone.

Tre ordini di fotocamere

Detto che il nuovo foldable Samsung può contare su un ampio display interno Amoled da 7,6" e uno esterno da 6,2", quanto a caratteristiche tecniche, dispone di tre ordini di fotocamere: frontale da 10 megapixel e sotto al display da 4. Il comparto principale, invece, è costituito da una tripla cam, con ultragrandangolare, grandangolare e teleobiettivo tutti da 12 megapixel.

Galaxy Z Fold monta un processore Octa-Core 5 e può contare su due tagli: entrambi con 12 GB di Ram, sono disponibili con 256 o 512 GB di capacità di archiviazione interna. Infine, il dispositivo ha una doppia batteria da 4400 mAh, con ricarica rapida da 25W con cavo, 10W wireless e 4.5W wireless inversa. Naturalmente non è uno smartphone per tutti: Galazy Z Fold 3 di Samsung è disponibile sul mercato a partire da 1849 euro.