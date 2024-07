Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung con intelligenza artificiale

Samsung Electronics, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2024, ha annunciato i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

La nuova serie Galaxy Z è la più sottile e leggera di sempre, con un raffinato design dai bordi piatti. Inoltre è stata progettata per offrire ancor più resistenza, con la struttura della cerniera rinforzata da un bordo pieghevole che distribuisce meglio l’urto generato da impatti esterni. Ricordiamo anche l’alluminio Enhanced Armor incorporato nel telaio e nella cerniera e il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 inserito nella parte anteriore e posteriore.

Sia Galaxy Z Fold6 che Z Flip6 sono, inoltre, dotati del potente processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Di seguito le principali novità basate sull’intelligenza artificiale.

Galaxy Z Fold6: produttività su grande schermo elevata dall’intelligenza artificiale

Galaxy Z Fold6 ospita una serie di funzionalità e strumenti potenziati dall’AI. Assistente Note offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note. La nuova funzionalità Compositore della tastiera Samsung genera testo suggerito in base a semplici parole chiave per e-mail e app di social media come Gmail e Instagram. Quando si esegue semplicemente uno schizzo o un disegno sullo schermo, Bozza su immagine genererà diverse opzioni per la creazione di un’immagine.

La nuova app Google Gemini è completamente integrata nella nuova serie Z, e fornisce un assistente personale basato sull’intelligenza artificiale direttamente sullo smartphone. Gemini è integrato con diverse app Google, consentendo in questo modo all’utente di semplificare, per esempio, l’organizzazione di un itinerario di viaggio, grazie alla ricezione in tempo reale di informazioni sulle prenotazioni di voli e hotel, suggerendo la visita a monumenti famosi e i percorsi migliori per arrivarci utilizzando Google Maps.

Assistente Foto aiuta a creare in maniera semplice contenuti di livello professionale. Studio ritratti crea una varietà di stili di ritratto diversi, come cartoni animati o acquerelli. Slow-mo istantaneo permette di rallentare istantaneamente un video generando fotogrammi aggiuntivi e mantenendo un’esperienza visiva fluida.

Galaxy Z Flip6: un compatto ed innovativo smartphone pieghevole

Proseguiamo con il nuovo smartphone a conchiglia Galaxy Z Flip6 dotato di schermo esterno Flex Window Super AMOLED da 3,4 pollici. Per comunicare in tutta semplicità anche in movimento, è possibile rispondere ai messaggi con Risposte suggerite, funzione che analizza gli ultimi messaggi per suggerire una risposta personalizzata e una comunicazione rapida.

Con Ambiente foto, una funzionalità potenziata dall’intelligenza artificiale, uno sfondo può cambiare in tempo reale, in base all’ora e al tempo. Con il nuovo Zoom automatico, lo smartphone trova automaticamente l’inquadratura migliore per lo scatto rilevando il soggetto.

La Nightography, potenziata con la funzione video HDR consente di catturare video più brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, interfacciandosi anche con le app social più diffuse.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6:

Samsung Galaxy Z Fold 6

- Schermo interno: 7,6'' QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2.160 x 1.856 pixel, 374 ppi), frequenza di aggiornamento adattiva 1-120 Hz

- Schermo esterno: 6,3'' HD+ Dynamic AMOLED 2X (968 x 2.376 pixel, 410 ppi), frequenza di aggiornamento adattiva 1-120 Hz

- Processore: Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

- RAM: 12 GB

- Memoria: 256/ 512GB / 1TB

- Fotocamera frontale: 10 megapixel, f/2.2, dimensione pixel 1,22μm, FOV 85°

- Fotocamera interna (sotto al display): 4 megapixel, f/1.8, dimensione pixel 2μm, FOV 85°

- Fotocamera posteriore: principale da 50 megapixel, Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, dimensione pixel 1μm, FOV 85° + grandangolare 12 megapixel, f/2.2, dimensione pixel 1,12μm, FOV 123° + teleobiettivo 3x 10 megapixel, PDAF, OIS, f/2.4, dimensione pixel 1μm, FOV 36°

- Connettività: dual nano SIM, multi eSIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

- Batteria: 4.400 mAh con ricarica a 25 Watt, ricarica wireless rapida 2.0, ricarica wireless inversa

- Dimensioni: chiuso 68,1 x 153,5 x 12,1 mm, aperto 132,6 x 153,5 x 5,6 mm

- Peso: 239 gr

- Certificazione: IP48

- Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1.1

Samsung Galaxy Z Flip 6

- Schermo interno: 6,7'' Full HD+ Dynamic AMOLED 2X (1.080 x 2.640 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva 1-120 Hz

- Schermo esterno: 3,4'' Super AMOLED (720 x 748 pixel, 306 ppi), frequenza di aggiornamento 60 Hz

- Processore: Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

- RAM: 12 GB

- Memoria: 256 / 512 GB

- Fotocamera interna: 10 megapixel, f/2.2, dimensione pixel 1,22μm, FOV 85°

- Fotocamera posteriore/frontale: principale da 50 megapixel, Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, dimensione pixel 1μm, FOV 85° + grandangolare 12 megapixel, f/2.2, dimensione pixel 1,12μm, FOV 123°

- Connettività: dual nano SIM, multi eSIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

- Batteria: 4.000 mAh con ricarica a 25 Watt, ricarica wireless rapida 2.0, ricarica wireless inversa

- Dimensioni: chiuso 71,9 x 85,1 x 14,9 mm; aperto: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

- Peso: 187 gr

- Certificazione: IP48

- Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1.1

Disponibilità, colori e prezzi

Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 sono già disponibili. Galaxy Z Fold6 è acquistabile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy, mentre Galaxy Z Flip6 è disponibile nelle opzioni di colore Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint. Inoltre è possibile scegliere tra le tonalità in esclusiva su Samsung Shop Online: Crafted Black e White per Galaxy Z Fold6, e Crafted Black, White e Peach per Galaxy Z Flip6.

Galaxy Z Fold6 è acquistabile nelle seguenti configurazioni:

- versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.459

- versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.219

- versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €2.099

Galaxy Z Flip6 è acquistabile nelle seguenti configurazioni:

- versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399

- versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279

