Si potrà sbloccare lo schermo di iPhone con Face ID se si indossa la mascherina

Con l'aggiornamento di iOS alla versione 14.5 sarà possibile sbloccare iPhone tramite Face ID anche quando si indossa la mascherina. Di certo la novità per i fedelissimi di Apple è di quelle importanti, specie se vigerà ancora per molto tempo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione.

Sblocco schermo di iPhone con la mascherina

La notizia arriva come manna dal cielo, ma c'è un però: solo chi possiede e indossa un Apple Watch potrà fruire dell'importante funzione. Detta in soldoni, il sistema di sblocco del display di iPhone 12 e precedenti funzionerà così:

per prima cosa bisogna sbloccare Apple Watch indossato rigorosamente al polso

poi bisogna guardare normalmente il display di iPhone

una notifica sull'orologio confermerà lo sblocco dello smartphone

Per poter sfruttare lo sblocco di iPhone anche con mascherina sarà necessario abilitare manualmente l'opzione. Com'è evidente, si permette di sbloccare lo smartphone con una precisione di riconoscimento molto bassa, per questo motivo il colosso di Cupertino ha deciso di collegarla indissolubilmente al possesso di un Apple Watch associato.

C'è anche da segnalare un appunto importante arrivato direttamente dall'azienda di Tim Cook. Lo sblocco di iPhone con mascherina sarà disponibile solo ed esclusivamente per utilizzare lo smartphone nella modalità classica. Per tutte le altre operazioni collegate a Face ID, come ad esempio i pagamenti su App Store, sarà indispensabile abbassare la mascherine in condizioni di sicurezza.