Realme 8 Pro: la scheda tecnica completa

Realme 8 Pro è il nuovo smartphone di punta Realme, caratterizzato da una innovativa fotocamera quadrupla con sensore principale da 108 megapixel, corredata da funzionalità fotografiche uniche per il segmento mobile. Dotato di un nuovo algoritmo per la fotografia tilt-shift, Realme 8 Pro, infatti, è il primo smartphone al mondo in grado di realizzare video tilt-shift in time-lapse, per ricreare il sorprendente "effetto miniatura" finora ottenibile solo con obiettivi appositi.

Le specifiche tecniche di Realme 8 Pro