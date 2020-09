Un salto nel futuro: Samsung brevetta lo smartphone con schermo trasparente

Un ulteriore passo avanti verso i cellulari del futuro, avveniristici oseremmo dire. Samsung sta pensando allo smartphone con lo schermo trasparente. Avete presente quei dispositivi che fino ad oggi era possibile vedere solo nei film di fantascienza? Nel futuro a breve termine potrebbero essere oggetti più che ordinari. Il colosso coreano avrebbe già depositato il brevetto e gli ingegneri sarebbero già al lavoro per sviluppare una tecnologia che in questo momento lascia comunque qualche perplessità.

Smartphone con schermo trasparente: i dubbi

Uno smartphone con schermo totalmente trasparente, infatti, potrebbe rendere molto complesso, ad esempio, leggere o scrivere messaggi, navigare, perfino trovare il contatto giusto da chiamare. È verosimile che Samsung stia pensando sì ad un display trasparente, ma in grado di oscurarsi per renderne più semplice l'utilizzo in particolari contesti ambientali e di luce.

Di certo, anche la tecnologia dovrebbe essere "futuristica". Difficile immaginare, ad oggi, dove andrebbero ad essere nascoste tutte le componentistiche interne, che occupano comunque dello spazio e hanno una propria fisicità. Difficile farle scomparire o relegarle verso un'ipotetica cornice esterna. Samsung, ad ogni modo, ha depositato il brevetto per il suo cellulare con lo schermo trasparente, ed è facile immaginare che avrà assoldato ingegneri competenti per provare a rendere realtà quello che oggi sembra solo un sogno. O quanto meno una soluzione difficilmente applicabile ad un dispositivo mobile come un cellulare. Quello che sappiamo dello smartphone del futuro è che: