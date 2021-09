Su iPhone la comunicazione sarà inclusiva: iOs 15 introduce lo schwa

Apple apre alla comunicazione inclusiva sugli smartphone. Il software aggiornato iOS 15 di iPhone, infatti, introduce la possibilità di utilizzare, ad esempio nelle chat e nei messaggi, il simbolo fonetico (schwa), negli ultimi tempi sempre più sfruttato nelle desinenze maschili plurali delle parole che si riferiscono sia a uomini sia a donne. Un esempio: italiani riferito a tutto il popolo italiano, persone di sesso maschile e femminile incluse, diventa italian?.

Lo schwa anche sugli iPhone

Utuilizzare ? sugli iPhone aggiornato a iOS 15 è semplice: è sufficiente infatti tenere premuta la lettera "e" come se si dovesse scegliere tra i diversi accenti della vocale (grave, acuto, ecc.) e selezionare l'opzione corrispondente, quella che appare come una "e" rovesciata.

Lo schwa è originariamente - e continua ad esserlo, nonostante sia assurto a simbolo per chi è contrario al binarismo di genere - un segno vocalico dell'alfabeto ebraico che indica una vocale debole, quasi impercettibile nella resa fonetica, e talvolta anche l'assenza completa della vocale stessa. In italiano non è utilizzata, ma in inglese, ad esempio, è il suono vocalico più diffuso, così come in molte lingue indoeuropee.