Sul web le indiscrezioni sulla scocca di iPhone 12: ecco come sarà

Il 15 settembre Apple presenterà, secondo i ben informati, Apple Watch 6 e il nuovo iPad; nonostante alcune voci discordi sembra che non ci sarà spazio per i nuovi melafonini. Ad ogni modo sul web continua ad esserci un susseguirsi di indiscrezioni e leak, l'ultimo in particolare riguarda la scocca di iPhone 12.

A postare un video sulla copertura esterna del nuovo iPhone 12 è stato il profilo Twitter EverythingApplePro, non nuovo a condividere delle indiscrezioni che poi si rivelano veritiere. In questo caso si è spinto oltre, postando un video di pochi secondi nel quale si vedono le caratteristiche della scocca del nuovo smartwatch.

A giudicare dalle immagini, il case dovrebbe essere dotato di bordi in acciaio e avere lo spazio anche per il sensore LiDAR, già visto nell'ultimo iPad, di cui si è molto parlato come principale novità dei nuovi iPhone 12. Nella scocca è presente anche uno spazio laterale non meglio specificato, che secondo il leaker dovrebbe servire per ospitare l'antenna 5G di cui dovrebbero essere dotati tutti i 4 modelli di iPhone di cui si parla.

Il video leak ci dà le prime conferme su iPhone 12, che avrà:

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh