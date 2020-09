Su Google Maps saranno visibili anche i semafori

La prima sperimentazione è cominciata due mesi fa, ma ora un po' alla volta tutti quanti potranno vedere su Google Maps, sia in funzione navigazione che visualizzazione, i semafori presenti sul proprio percorso. Non ci sarà bisogno di attivare alcuna opzione, basterà aggiornare l'app all'ultima versione: la funzione si attiverà automaticamente, con tempistiche differenti non meglio specificate.

L'utilità dei semafori su Google Maps

I semafori di Google Maps si ingrandiscono quando si zooma in corrispondenza di un incrocio, mantenendo la proporzione con gli altri elementi della mappa. Per alcuni versi potrebbe sembrare una funzione accessoria o secondaria, ma chi l'ha già potuta testare assicura che può rivelarsi utile per comprendere, ad esempio, la natura di eventuali rallentamenti sul proprio percorso.

Per ora l'assistente vocale di Google Maps non è stato prediposto alla segnalazione dei semafori; in un secondo momento, però, potrebbe rivelarsi molto utile per facilitare la prontezza di riflessi di chi si trova alla guida, evitando sterzate o frenate troppo brusche in prossimità di un incrocio. Da oggi (ma solo alcuni) e in futuro (per tutti):

potremo vedere i semafori su Google Maps

potremo capire il perché di rallentamenti in strada

I primi a beneficiare dei semafori sulle mappe di Google sono gli Stati Uniti, ma ormai da qualche giorno la sperimentazione ha oltrepassato l'oceano, arrivando sui primi dispositivi europei e anche italiani. Non ci sono ancora notizie ufficiali, tuttavia, su quando la nuova funzione dovrebbe essere di pubblico dominio; per ora disponibile su dispositivi Android, dovrebbe essere supportata anche dagli iPhone.