WhatsApp sempre più sicuro, spunta la funzione contro il furto di account

WhatsApp starebbe studiando una nuova funzione che permetterà di aggiungere un tassello al livello di sicurezza del client di messaggistica. A quanto si apprende dal sito specializzato WaBetaInfo, pare che la società della galassia Meta voglia rafforzare ancora di più le difese, in particolar modo sul fronte del furto di account.

WhatsApp ancora più sicuro

Secondo le indiscrezioni, l'obiettivo sarebbe quello di aggiungere un ulteriore codice a 6 cifre quando si effettua un nuovo accesso su dispositivi Android e iOS, che andrebbe ad aggiungersi a quello solitamente richiesto per accedere con il numero di telefono su uno smartphone diverso da quello che si utilizza normalmente.

Sarebbe, in sé e per sé, una funzione diversa dall’autenticazione in due fasi già disponibile, poiché in questo caso si tratta dell’accesso a un nuovo dispositivo non precedentemente registrato con il proprio account. Quando il primo tentativo di accesso a WhatsApp andrà a buon fine, per completare la procedura sarà necessario inserire un altro codice a 6 cifre. Whatsapp invierà quindi un messaggio al proprietario del numero di telefono, per avvisarlo del tentativo di accesso. Se questo è legittimo, si procederà con l’inserimento del nuovo codice, che dunque abiliterà del tutto l’uso dell’app e del profilo su un altro smartphone o tablet.