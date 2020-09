Facebook annuncia gli smart glasses Ray-Ban

Una partnership che unirà la tecnologia del colosso dei social network, il marchio di occhiali più famoso al mondo e l'avanguardia delle lenti di ultima generazione. Facebook produrrà una linea di smart glasses a marchio Ray-Ban. La collaborazione pluriennale tra l'impresa che controlla il social network e EssilorLuxottica, proprietaria del brand di occhiali più famoso al mondo, è stata annunciata ieri.

Smart glasses Ray-Ban

I primi smart glasses prodotti da Facebook a marchio Ray-Ban vedranno la luce nel 2021. Gli occhiali combineranno assieme il meglio delle due realtà per dare vita a accessori che i consumatori abbiano il desiderio di indossare. «Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. - spiega Andrew Bosworth, vice presidente di Facebook Reality Labs - I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo. Abbiamo trovato in EssilorLuxottica un partner altrettanto ambizioso che metterà a disposizione la sua esperienza e il suo portafoglio marchi d’eccellenza per realizzare i primi smart glasses davvero alla moda». Gli ha fatto ecco Rocco Basilico di Luxottica: «Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con Facebook, - dice - che proietta un marchio iconico come Ray-Ban in un futuro sempre più digitale e social. Mettendo assieme gli occhiali desiderati e indossati da milioni di consumatori in tutto il mondo e la tecnologia che ha reso più vicine tra loro le persone, possiamo ora ridefinire le aspettative sui dispositivi wearable».

Nome del prodotto, specifiche tecniche, funzionalità e prezzi saranno resi noti in prossimità del lancio, e quindi, verosimilmente, non prima dell'inizio del 2021. Le uniche certezze, ad oggi, sono che i nuovi smart glasses, combineranno:

