Smart Reply: su WhatsApp le risposte veloci per risparmiare tempo

Ne avevamo davvero bisogno? La risposta è "perché no?". Su WhatsApp sono disponibili (quasi per tutti) le smart reply, risposte veloci pre-confezionate che appaiono all'interno di una conversazione quando riceviamo un messaggio: di quelle che basta un click per inviarle al nostro interlocutore.

L'utilità delle smart reply su WhatsApp

I vantaggi sono piuttosto chiari: pensate alla comodità di non dover prendere in mano lo smartphone e scrivere un messaggio per rispondere ad un amico, conoscente o chi per esso; sarà sufficiente selezionare sullo schermo una delle 3 risposte veloci proposte in automatico dal sistema, sempre che ce ne sia una che ci soddisfa. Una volta letto il messaggio, quindi, basterà premere sulla risposta per inviarla. Facile e veloce.

La novità, dopo essere stata testata negli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia, ma per il momento è disponibile solo per smartphone Android aggiornati alla versione 10 o 11. Per iPhone bisognerà ancora attendere qualche tempo. Per utilizzare la funzione non serve aggiornare l'app di messagistica, sono direttamente Google e Apple a renderla disponibile con l'aggiornamento del sistema operativo.

Vista la natura della funzione, appare piuttosto chiaro che le smart reply si attivano sulle chat WhatsApp solo in presenza di determinate domande. Lo strumento, infatti, si basa sul sistema di machine learning sviluppato da Google. Ecco quindi che se un amico ci scriverà "Ciao, come stai?", appariranno tre opzioni "Bene", "Bene, grazie" e "Ciao, bene grazie". Per domande più "personali", per le quali Google non può ipotizzare una risposta, è evidente che non ci saranno opzioni di risposta a corredo. Ricapitolando, le smart reply: