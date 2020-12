La smart tv di Samsung da 110 pollici che costa come un mini appartamento

Attenti alle dimensioni? Il nuovo MicroLed di Samsung offre un display da 110"

Visione totale: il 99,9% della superficie è costituito da schermo

Contro: il prezzo non è propriamente alla portata di tutti

Uno schermo enorme da 110 pollici, al modico costo di 130mila euro, quelli di un mini appartamento. Samsung ha annunciato la sua nuova smart tv per una casa "fuori dagli schemi" e di certo non per tutte le tasche. I punti di forza del nuovo ultra televisore del colosso coreano, oltre alle dimensioni da sala cinematografica, sono anche la vivacità e luminosità dei colori resa possibile da una tecnologia di visualizzazione a led auto-emissiva. Già disponibile in Corea del Sud, sarà esportato in Europa nei primi mesi del 2021.

Il primo esperimento di display MicroLed era stato The Wall, prodotto nel 2018 come sistema di moduli configurabili installabili in modo professionale. Con il nuovo display MicroLed da 110 pollici, invece, Samsung offre l'esperienza sotto forma di tv tradizionale, e quindi installabile direttamente in casa (per chi se la può permettere). A differenza della versione modulare, l’installazione e la calibrazione sono semplificate, dato che il nuovo modello è preconfigurato e offre video, audio e funzionalità che l'azienda definisce "straordinari".

Qualità dell’immagine di livello superiore

Grazie alle ultime innovazioni tecnologiche di Samsung, il tv MicroLed da 110 pollici utilizza luci di dimensioni micrometriche per eliminare la retroilluminazione e i filtri colorati utilizzati nei display convenzionali. È auto-emissivo perché produce luce e colore dalle proprie strutture di pixel. Il nuovo tv coreano è in grado di esprimere il 100% della gamma di colori e fornisce con precisione immagini ad ampia gamma di colori. Il televisore ha anche un processore abbastanza potente da essere all’altezza delle sue capacità di visualizzazione: il nuovo Micro AI Processor offre un contenuto HDR 4K che garantisce una qualità dell’immagine luminosa e realistica.

Il design del maxi schermo Samsung da 110 pollici

Sul fronte del design, il MicroLed da 110 pollici di Samsung ha un rapporto screen-to-body del 99,99%. I bordi e la cornice sono stati completamente rimossi dal display, lasciando solo lo schermo, e quindi offrendo ai consumatori un’esperienza totalmente immersiva. Le dimensioni permettono di utilizzare una funzione Multi View per guardare comodamente fino a quattro contenuti contemporaneamente e fino a 55 pollici. Quando si utilizza questa funzione, gli utenti possono collegare più dispositivi esterni e guardare notizie, film e altre applicazioni simultaneamente su un unico schermo.