Un nuovo smartphone pieghevole, questa volta tocca a Oppo

Se Samsung è, ad oggi, leader indiscusso nel panorama dei foldable, si è aperta come mai prima d'ora la "battaglia" sul campo degli smartphone pieghevoli. L'ultimo annuncio, in questo senso, è arrivato dal Cpo di Oppo e Ceo di OnePlus, Pete Lau, che ha annunciato l'imminente arrivo sul mercato di Find N, primo smartphone pieghevole di Oppo.

Le indiscrezioni si contano sulle dita di una mano, ma un video postato nei giorni scorsi su Twitter dal colosso cinese dell'hi-tech, mostra le forme del nuovo dispositivo mobile, che dovrebbe ricalcare il design del Galaxy Z Fold 3, il fiore all'occhiello della multinazionale coreana.

Exquisitely engineered to fold under pressure.



The #OPPOFindN is pushing the folding screen experience forward with perhaps the best hinge and display designs available today. Coming December 15. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/eBv1v0aZVv