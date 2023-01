Nuovi smartphone e tablet HONOR a partire da 179 euro

Debuttano sul mercato italiano HONOR X7a, X6 e Pad X8. Smartphone e tablet con ampi display e prezzi a partire da 179 euro.

HONOR X7a

Iniziamo la nostra rassegna dallo smartphone HONOR X7a dotato di un display HD da 6,74 pollici con un rapporto schermo/corpo del 90,07% ed una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, grandangolare da 5MP, macro da 2MP e una camera di profondità da 2MP. Troviamo, inoltre, una batteria da 5.300 mAh, con tecnologia HONOR Smart Power Saving che promette fino a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ore di telefonate o 29 ore di streaming musicale.

HONOR X7a è disponibile in tre colori (Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black) al prezzo scontato di 209,90 euro (offerta valida sul sito dell'azienda fino al 31 gennaio).

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo HONOR X7a:

- Display: LCD 6,7" 1600x720, 20:9, refresh rate 90Hz, modalità eBook, modalità Dark, rapporto schermo-scocca 90,07%

- Processore: MT6765H MediaTek Helio G37

- Memoria: 4/128GB espandibile

- Connettività: 4G dual Sim, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS

- Fotocamera anteriore: 8MP, f/2

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, f/1,8 + 5MP ultra grandangolare, f/2,2 + 2MP profondità, f/2,4 + 2MP macro, f/2,4

- Batteria: 5.300mAh con ricarica SuperCharge da 22,5W

- Dimensioni e peso: 167,48 x 76,85 x 8,27mm, per 196g

- Sistema operativo: interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12

HONOR X6

X6 è dotato di un display FullView da 6,5 pollici abbinato ad una serie di funzioni per la cura degli occhi, tra cui la modalità Eye Comfort e la modalità eBook in bianco e nero. E’, inoltre, alimentato da una batteria da 5.000 mAh che promette fino a 17 ore di streaming video online, 18 ore di navigazione sui social media e 31 ore di riproduzione musicale. Non dimentichiamo la tripla fotocamera posteriore che comprende un sensore principale da 50MP, una macro da 2MP ed una camera di profondità da 2MP.

Smartphone disponibile in tre colori: Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue. HONOR X6 è acquistabile sul sito dell’azienda al prezzo scontato di 179,90 euro (offerta valida fino al 31 gennaio).

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo HONOR X6:

- Display: LCD 6,5" 1600x720, 20:9

- Memoria: 4/64GB espandibile

- Connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS

- Fotocamera anteriore: 5MP, f/2,2

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, f/1,8 + 2MP profondità, f/2,4 + 2MP macro, f/2,4

- Batteria: 5.000mAh, ricarica 10W

- Dimensioni e peso: 163,66 x 75,13 x 8,68mm, per 194g

- Sistema operativo: interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12

HONOR PAD X8

Concludiamo la nostra rassegna con il nuovo HONOR PAD X8. Tablet dotato di ampio schermo da 10,1 pollici, con molteplici funzioni di protezione degli occhi.

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo HONOR PAD X8:

- Display: LCD 10,1" 1920x1080, rapporto schermo-scocca 80%

- Processore: MediaTek MT8786

- Memoria: 4/64GB

- Fotocamera anteriore: 2MP

- Fotocamera posteriore: 5MP

- Connettività: WiFi 5, Bluetooth 5.1

- Audio: 2 speaker Honor Histen

- Batteria: 5.100mAh

- Dimensioni e peso: 240,2 x 159 x 7,55mm, per 460g

- Sistema operativo: interfaccia Magic UI 6.1 con Android 12

HONOR Pad X8 è acquistabile, nella colorazione Blue Hour, sul sito dell’azienda a 229,90 euro.

In offerta su Amazon a 186 euro (sconto 15%)