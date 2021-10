Lo smartwatch per bambini Xplora X5 Play, la recensione

A qualche settimana dalla sua uscita, abbiamo testato insieme a MisterGadget lo smartwatch per bambini Xplora X5 Play. Dopo alcuni giorni di prova da parte di un bambino, ecco l’idea che ci siamo fatti.

Le caratteristiche di Xplora X5 Play

Xplora X5 Play presenta un display compatto, soprattuto in relazione al fatto che offre la possibilità di inserimento di una sim, e vista la presenza di un sensore per la fotocamera. Sarebbe stato difficile ridurre ulteriormente le dimensioni.

I tasti presenti sono da un lato il pulsante di accensione, e mentre a quello opposto è presente il cassetto della nano SIM.

Il display da 1,4 pollici offre sensibilità al tocco con facilità di scorrimento tra i menù.

Presenta infine la certificazione IP 68 per la resistenza ad acqua e polvere oltre ad una batteria da 800 mAh. La batteria offre dunque ottime prestazioni con una durata di circa tre giorni. Per una ricarica completa richiede invece due ore e mezza.

Le funzionalità Xplora X5 Play

Xplora X5 Play supporta un sistema operativo proprietario che non consente di scaricare nuove applicazioni o funzioni.

Il genitore, per gestire comodamente il dispositivo, dovrà scaricare l’app Xplora, e abbinarsi allo smartwatch attraverso una scansione del codice QR dal display che si trova all’interno del menù. In questo modo si diventa dunque controllori di tutte le funzionalità dello smartwatch per bambini.

Sarà possibile memorizzare numeri all’interno della rubrica, aggiornare in tempo reale la posizione di chi porta lo smartwatch Xplora X5 Play al polso, ma anche stabilire a quali ore quali funzioni attivare e quali applicazioni possono essere usate. Queste restrizioni sono particolarmente utili durante l’orario di scuola. Anche se potrebbero rappresentare una limite in caso di emergenza.

Tutte le varie funzionalità possono essere attivate e disattivate anche da remoto.

Con lo smartwatch Xplora X5 Play è possibile contattare solo i numeri salvati in rubrica. Una volta memorizzati sarà possibile assegnare ad uno di questi numeri il ruolo di amministratore secondario del dispositivo. Se cosi fosse, per prendere il controllo, alla persona designata basterà scaricare l’app e registrarsi con il numero di telefono presente nella rubrica dell’orologio.

È poi possibile predisporre delle aree limitate entro cui il bimbo o la bimba si possono muovere. Ed ogni qual volta questo limite venga superato lo smartwatch provvederà ad inoltrare un messaggio al “controllore” attraverso l’applicazione.

Dalla chat di controllo dell’app è possibile inviare messaggi allo smartwatch con o senza tecnologia SMS, con la possibilità di trasferire anche video e foto. Naturalmente non esiste il rischio di ricevere messaggi indesiderati o pericolosi dall’esterno.

Infine colui che dispone di smartwatch Xplora X5 Play potrà usare anche usare una fotocamera da due megapixel, il cui pregio per catturare momenti importanti per i vostri bambini.

L’esercizio fisico come gioco

L’applicazione Xplora usa il meccanismo della “gamification” per stimolare una serie di abitudini ed azioni: l’obbiettivo è quello di garantire una vita sana per i nostri figli.

Per far ciò, il dispositivo conta i passi che vengono fatti durante la giornata, assegnando a fine giornata un premio in Xcoin.

Gli Xcoins possono essere scambiati, donati, utilizzati per acquistare i prodotti di alcuni partner di Xplora, o utilizzati anche per partecipare a campagne per l’ambiente come quella che punta a convertire i propri passi in acqua pulita nei paesi in via di sviluppo.

Disponibilità e prezzi

Lo smartwatch per bambini presenta numerose colorazioni, adatte ad ogni gusto. Tra queste abbiamo il rosa, il blu e il nero.

L’orologio viene venduto ad un prezzo intorno ai 160 €, a cui bisognerà aggiungere il prezzo esiguo per la sottoscrizione della nano Sim card.



Le conclusioni su Xplora X5 Play

Dopo aver provato moltissimi modelli di smartwatch per bambini, possiamo dire che Xplora X5 Play è quello che si presenta con un miglior rapporto qualità-prezzo.

Xplora X5 Play si dimostra un dispositivo essenziale per chi vuole la tranquillità di una connessione rapida ed efficiente con il proprio figlio o figlia, evitando però l’acquisto di un telefono cellulare.

Se da un lato, durante la nostra prova abbiamo sicuramente usufruito di un dispositivo estremamente completo, che ben compie le funzioni per cui è stato pensato, dall’altro lato una pecca che abbiamo riscontrato è la “difficile” o meglio complicata gestione dei “controllori”.

Ciò che rende questo dispositivo migliore rispetto a molti altri presenti sul mercato ad un prezzo inferiore è sicuramente il software di gestione incredibilmente completo e ben fatto.

Possiamo dunque concludere dicendo che lo smartwatch per bambini Xplora X5 Play è un prodotto all’altezza delle aspettative che ci sentiamo assolutamente di raccomandare.