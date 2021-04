Sony lancia Xperia 10 III: primo smartphone della famiglia con il 5G

Non è ancora ufficiale il prezzo, ma si tratta di un dispositivo di fascia media. Disponibile in 3 colorazioni, ha un comparto fotografico interessante

Sony lancia il nuovo smartphone Xperia 10 III, ultimo arrivato e primo della serie Xperia 10 a essere dotato di connettività 5G. Ricco di funzioni di entertainment, offre una batteria a lunga durata e si presenta con un design elegante, compatto e resistente all’acqua. Si tratta di uno smartphone di fascia media, studiato per garantire potenza, velocità e portabilità. Sarà disponibile in Italia a partire dall'estate.

Il primo smartphone Xperia 10 con 5G

È il primo modello della serie Xperia 10 a essere dotato di connettività 5G con piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 690 ed è in grado di garantire il 25% in più di capacità rispetto a Xperia 10 II, grazie a una batteria da 4500mAh, con vita utile estesa fino a tre anni. Come detto, il design è elegante, lo smartphone protetto con vetro Gorilla Glass 6 di Corning.

Un comparto fotografico e video di livello

Sul comparto fotografico ci sono buone notizie. La tripla telecamera, con supergrandangolo, grandangolo e teleobiettivo, permette di realizzare una varietà infinita di scatti, dai panorami ai ritratti più espressivi. Con il supergrandangolo da 16 mm non esistono limiti di inquadratura: si possono catturare paesaggi sconfinati in tutta la loro bellezza. Il versatile obiettivo da 27 mm è invece un grandangolo ideale per svariate situazioni di scatto e per le scene con poca luce, mentre il teleobiettivo da 54 mm consente di avvicinarsi al soggetto, per realizzare ritratti impeccabili.

La modalità Auto di Xperia 10 III offre ora la funzione di rilevamento animali, in grado di distinguere se il soggetto è un cane o un gatto e di regolare di conseguenza la velocità dell’otturatore e la sensibilità ISO, per produrre foto più nitide. Grazie al miglioramento dell’obiettivo F1.8 e al più efficace algoritmo di elaborazione delle immagini, è possibile fotografare con meno rumore, quando la luce scarseggia, anche in modalità notturna e automatica. Quando si scatta in pieno sole o in controluce, la funzione Auto HDR aiuta a evitare le aree sottoesposte o sovraesposte, per rendere più visibili volti ed espressioni.

In modalità di scatto continuo, Xperia 10 III è in grado di scattare a 10 frame al secondo per cogliere infallibilmente i soggetti in movimento, con tanto di esposizione automatica su ogni frame. Infine, Xperia 10 III registra video in 4K, ossia quattro volte la risoluzione Full HD, mentre SteadyShot™ garantisce riprese fluide e ferme, anche quando si filma in movimento. Ricapitolando, i punti di forza del nuovo smartphone Sony sono: