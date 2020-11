Ora potrai ascoltare i tuoi brani con Spotify direttamente su Apple Watch

Molti runner e atleti in genere potranno dire: "Finalmente!". Spotify è infatti pronto ad arrivare su Apple Watch in modo "esclusivo". Il primo servizio di musica in streaming, con 320 milioni di utenti a fine settembre, ha infatti iniziato a dare la possibilità ad alcuni utenti la possibilità di ascoltare i propri brani preferiti direttamente sullo smartwatch di Apple senza bisogno di passare per il proprio iPhone.

La musica di Spotify direttamente su Apple Watch

Si tratta di una novità, che è in fase di test dallo scorso settembre. Sembra comunque che Spotify su Apple Watch sia in via di distribuzione già da questo weekend ad un maggior numero di utenti, come evidenziano molte testimonianze online. Per i più fortunati, e in futuro per tutti, Spotify permette di ascoltare in streaming canzoni e podcast usando la connessione Wi-Fi o i dati dell'Apple Watch, in modo quindi del tutto indipendente da iPhone. Se siete soliti fare sport ascoltando i vostri brani preferiti, ma avere sempre lo smartphone con voi anche quando vi allenate è un "peso", da oggi potrete farne a meno.

La selezione di brani e playlist di Spotify su Apple Watch avviene con comandi vocali, chiamando l'assistente Siri, e per la riproduzione si possono collegare auricolari o cuffie bluetooth direttamente allo smartwatch. Come detto, la nuova funzione è in fase di distribuzione su scala globale, e dovrebbe essere a disposizione di tutti gli utenti già nei prossimi giorni.

Ricapitolando, quindi, con Spotify direttamente su Apple Watch si potrà: