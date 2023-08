Street photography: come realizzare ottimi scatti con il nostro smartphone

Tempismo e spontaneità sono i requisiti fondamentali della street photography, un genere fotografico che mira a catturare con naturalezza l’essenza della quotidianità e che, proprio in virtù della sua necessità di rapidità e discrezione, ha trovato nello smartphone un alleato formidabile, facile da sfoderare, pratico, affidabile e meno invasivo agli occhi di chi viene ritratto. Complice l’uso sempre più predominante dei social network come Instagram, la street photography è diventata la chiave attraverso la quale raccontare la nostra quotidianità e la società che ci circonda o che si scopre durante viaggi in Paesi lontani e mete esotiche.

Ecco, quindi, 7 pratici consigli proposti da Xiaomi per chiunque voglia approcciarsi a questo genere fotografico e raccontare, con ogni foto, la sua storia e quelle che incrocia con il suo sguardo.

1. Cominciare con l’atteggiamento giusto: affinare l’istinto

L'osservazione è l’elemento chiave per catturare i momenti per strada, ma non bisogna aver paura di fotografare, anche casualmente, e affidarsi all’istinto come base di partenza: non si sa mai in che istante potrebbe nascondersi lo scatto perfetto, quello capace di raccontare una storia senza alcuna parola. Inoltre, è necessario scattare molte foto e provare diversi stili: ritrarre l’imprevedibilità è una questione di esperienza e, con il tempo, verrà naturale.

2. La storia prima di tutto

La street photography si basa innanzitutto sul racconto veicolato dall’immagine, motivo per cui, quantomeno ai propri “esordi fotografici”, soprattutto con uno smartphone che si conosce ancora poco, è consigliabile affidarsi alle impostazioni predefinite del proprio cellulare e concentrarsi sullo storytelling che si ha in mente.

3. Griglia: on

Allineare gli elementi di una scena di street photography può essere complicato, soprattutto quando si cerca di catturare un momento fugace. In questi casi può essere molto utile e immediato utilizzare una griglia di composizione, così da agevolare la costruzione dell’inquadratura.

4. Regolare l’esposizione

Poiché le fotocamere degli smartphone hanno in genere sensori molto piccoli, è indispensabile ottenere una buona esposizione nella fotocamera quando è possibile, o quantomeno realizzare una scelta più consapevole per giocare con luci e ombre.

5. Attenzione al lag

La maggior parte degli smartphone ha una sorta di ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l'effettiva registrazione dell'immagine, e può variare a seconda della modalità in uso. Imparare con quanto anticipo premere il pulsante permette di avvicinare lo scatto all'immagine che desideriamo immortalare.

6. Usare il burst mode

Il "momento decisivo" potrebbe non essere sempre immediatamente evidente, ma l'uso di alcune raffiche ben ritmate dà la flessibilità di scegliere il momento perfetto in un secondo momento. La maggior parte dei telefoni sceglierà anche quello che ritiene essere lo scatto migliore, anche se è possibile ignorarlo e prendere le proprie decisioni sulla base del proprio gusto personale o dell’effetto che si desidera ottenere.

7. Modalità RAW e UltraRAW

Se si dispone di modalità RAW o UltraRaw, è meglio attivarla: ne vale la pena per avere la possibilità di apportare modifiche in un secondo momento, senza perdere in qualità ed evitando la compressione automatica del formato JPEG.