Giorno dei single: super offerte su smartphone e tablet Huawei

In occasione del giorno dei single, mercoledì 11 novembre, Huawei ha annunciato un'intera settimana di sconti (fino al 50%) e promozioni speciali su smartphone e tablet per acquisti effettuali sullo store online. Il colosso cinese proporrà sconti fino al 50%, consegna gratuita di tutti i prodotti e, per acquisti per un totale di almeno 200 euro su prodotti selezionati, ulteriori 30 euro di sconto nel carrello. Tutte le offerte su smartphone Huawei saranno attive fino al 12 novembre, ma sono previste anche delle offerte lampo della durata di 24 ore.

Single's Day: smartphone Huawei in offerta

Fino al 12 novembre compreso sarà possibile acquistare, tra gli altri, Huawei P smart 2021 e ricevere compresi nel prezzo di 229 euro gli auricolari Huawei FreeBuds 3i. P30 e P30 Pro saranno venduti nell'e-commerce ufficiale al prezzo rispettivamente di 429 e 599 euro (anziché 649 e 849 euro ciascuno). Entrambi gli smartphone saranno abbinati ad altri prodotti Huawei. Chi acquista il P30 riceverà compreso nell’acquisto Huawei Watch Fit, il nuovo smartwatch del colosso cinese (del valore commerciale 129 euro); chi acquista invece la versione Pro riceverà gli auricolari FreeBuds 3 (valore commerciale 139 euro). Le offerte:

Huawei P smart 2021 a 229 euro (più FreeBuds 3i)

a 229 euro (più FreeBuds 3i) Huawei P30 a 429 euro (più Watch Fit)

a 429 euro (più Watch Fit) Huawei P30 Pro a 599 euro (più FreeBuds 3)

Tablet Huawei in offerta

Fno al 12 novembre sarà possibile acquistare Huawei MatePad e MatePad Pro WiFi rispettivamente al prezzo di 199 euro (anziché 279, con router AX3 in omaggio) e di 449 euro (al posto di 549, con in omaggio penna e tastiera).

Wearable scontati

Promozioni sono previste anche sulla tecnologia indossabile di Huawei. Watch Fit sarà disponibile a 109 euro con inclusa la bilancia smart WiFi Body Fat Scale del valore commerciale di 49,90 euro; Huawei Watch GT2 è invece disponibile nella versione in Night Black a 129 euro, anche in questo caso con bilancia inclusa.