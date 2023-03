Tecno Phantom V Fold: un innovativo smartphone pieghevole

Tecno, brand di telefonia del gruppo Transsion, ha presentato al recente Mobile World Congress il nuovo Phantom V Fold. Si tratta di uno smartphone pieghevole con apertura a libro, simile al Samsung Galaxy Z Fold 4. All’interno troviamo, quindi, un ampio schermo flessibile da 8 pollici, a cui si affianca un tradizionale display esterno da 6,4 pollici da utilizzare quando lo smartphone è chiuso.

Tecno Phantom V Fold vanta, inoltre, una raffinata cerniera a goccia capace di resistere ad oltre 200.000 chiusure, ed un completo comparto fotografico con 5 sensori fino a 50 MP. Non dimentichiamo l’ampia memoria fino a 512 GB e la capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. Smartphone dalle elevatissime prestazioni grazie al potente processore Dimensity 9000+ e con un design premium dotato di retro in pelle, disponibile in bianco o nero.

Non mancano, ovviamente, avanzate funzionalità per sfruttare l’ampio schermo interno, come la possibilità di utilizzare due app contemporaneamente in split-screen. Ricordiamo anche l’interfaccia HiOS 13 Fold, basata su Android 13 e sviluppata appositamente per il display pieghevole di questo smartphone.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche complete del nuovo Tecno Phantom V Fold:

- Display esterno: 6,42″, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, 1.100 nit, Gorilla Glass Victus

- Schermo interno pieghevole: 7.85″, 2296 x 2000, AMOLED, 120Hz, rapporto in 8:7, 1.100 nit

- Processore: MediaTek Dimensity 9000+, octacore a 4 nm, fino a 3,2 GHz con GPU Arm Mali-G710 MC10

- Memoria: 12 GB di Ram LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 50MP f/1.85 AF + grandangolo da 13 MP f/2.2 Fov 120° + teleobiettivo da 50 MP f/1.98 con zoom ottico 2X e digitale 20X

- Fotocamere anteriori: camera interna da 16 MP + camera esterna da 32 MP

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W

- Connettività: Dual Sim 5G, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, radio Fm

- Audio: speaker stereo

- Dimensioni: 159,4 x 140,4 x 6,8 (aperto) e 159,4 x 72,0 x 14,5 mm (chiuso)

- Peso: 229 gr

Prezzi e disponibilità

Tecno ha già annunciato la disponibilità del Phantom V Fold in India al prezzo di circa 1.000 euro. Lo smartphone debutterà presto anche in altri mercati.