Su TikTok video più lunghi, potranno durare fino a 3 minuti

Attualmente si tratta di una opzione in fase di test, resa disponibile solo ad alcuni utenti che sono stati informati via mail dal social

Novità all'orizzonte per il social network più in voga tra i giovani. TikTok sta infatti sperimentando la possibilità di triplicare la durata massima dei video presenti sulla sua piattaforma. Da uno a 3 minuti massimo, quindi. Per ora questa possibilità, a tutti gli effetti un test, è stata data solo ad alcuni utenti.

La novità di TikTok: video più lunghi

Non è stato TikTok ad annunciare i nuovi video fino a 3 minuti, bensì alcuni utenti che si sono imbatutti nel nuovo formato; altri, invece, hanno pubblicato un messaggio con cui il social li informava della novità.

«Hai accesso anticipato al caricamento di video lunghi fino a 3 minuti», hanno scritto da TikTok nel messaggio di posta elettronica. «Per provarlo, assicurati che la tua app sia aggiornata e prova a caricare un video dal tuo dispositivo alla app o alla versione desktop».

Format in fase di test

In base ai tweet degli utenti selezionati, il nuovo formato di video di TikTok è in fase di test almeno dalla settimana scorsa. La distribuzione della possibilità di pubblicare video di 3 minuti, un cambiamento forte per un social che si contraddistingue proprio per la brevità dei filmati, starebbe comunque avvenendo con lentezza, per sondare la reazione degli utenti.

Da quello che sappiamo, quindi: