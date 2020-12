Il touch di iPhone 11 non funziona? Apple sostituisce il display gratuitamente

Avete un iPhone 11 (modello base) con display touch che non risponde ai comandi? Forse questa notizia potrebbe strapparvi un sorriso: Apple ha annunciato un programma di riparazione gratuita per i modelli realizzati tra novembre 2019 e maggio 2020, quelli interessati - per quanto in minima percentuale - da alcuni problemi di fabbricazione legati all'unità schermo.

Da Cupertino hanno annunciato che il problema risiede proprio nel modulo di display di alcuni iPhone 11 che impedisce il corretto funzionamento, per l'appunto, della funzione di touch. L'azienda ha sottolineato che il programma di sostituzione gratuita è previsto solo ed esclusivamente per i modelli base, non per iPhone 11 Pro e Pro Max.

Se il tuo iPhone 11 ha problemi di touch

Come fare per capire se il nostro iPhone 11 ha problemi di touch per questo difetto di fabbricazione e se abbiamo quindi diritto alla sostituzione? È sufficiente:

andare nelle Impostazioni del proprio iPhone 11

del proprio iPhone 11 cliccare su "Generali"

fare clic su "Info"

Se il vostro iPhone 11 rientra tra quelli che possono ricevere la sostituzione gratuita del display, dovrete contattare Apple e prendere un appuntamento per portarlo in uno store o in un rivenditore ufficiale per procedere alla riparazione dello smartphone.