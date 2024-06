Su iPhone si potranno trascrivere le telefonate

Tra le funzioni più interessanti di iOS 18, il software aggiornato che sarà disponibile di serie nei nuovi iPhone 16, c'è la possibilità di registrare e trascrivere le telefonate tramite l'app Telefono.

Trascrivere le telefonate su iPhone

Quando si deciderà di attivare la funzionalità, il proprio interlocutore sarà avvisato che la telefonata sarà registrata, quindi chiamante e chiamato saranno consapevoli fin dal principio della registrazione della conversazione in atto. Ma la novità forse più rilevante riguarda la trascrizione della chiamata. L'Apple Intelligence - l'intelligenza artificiale made in Cupertino - riuscirà a spingere l'innovazione oltre, creando anche un riepilogo sintetico dei punti chiave della telefonata stessa. Una piccola rivoluzione.

La trascrizione, al momento del lancio del software, non sarà disponibile in italiano, ma è facile pensare che sarà introdotta a stretto giro. In autunno, quando iOS 18 dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti, la funzione sarà disponibile per i Paesi di lingua inglese, in francese, tedesco, giapponese, cinese e portoghese.

Non ci sono ancora conferme in merito, ma pare che una funzione del tutto simile potrà essere disponibile anche nell'app Notes. L'obiettivo dovrebbe essere quello di registrare audio e ottenere delle trascrizioni in tempo reale su iPhone.

Se sei interessato a scoprire tutte le novità di iOS 18 per iPhone, abbiamo scritto un articolo a parte, nel quale abbiamo approfondito le nuove possibilità legate alla personalizzazione dell'interfaccia utente, le novità previste per le app Foto e Messaggi, oltre a miglioramenti al browser di casa Safari, i miglioramenti nella gestione delle mail e le nuove frontiere sul fronte della sicurezza.